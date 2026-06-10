Capitanía Marítima, garantía estratégica

En el libro Presidentes a pie de muelle, de Manuel Vidal, editado por Oneport, los expresidentes de la Autoridad Portuaria comparten sus reflexiones sobre los pilares, fortalezas y retos que deben preservarse para que el Puerto de Las Palmas continúe manteniendo los elevados estándares de profesionalidad que han sustentado su crecimiento durante las últimas décadas. Entre dichas reflexiones, cabe destacar la de Emilio Mayoral Fernández, presidente de la Autoridad Portuaria entre 2005 y 2007, quien enfatiza el papel esencial que desempeñan los diversos organismos estratégicos para el funcionamiento del puerto como pilares fundamentales sobre los que se sustenta la competitividad, la seguridad y el crecimiento del mismo. En este contexto, la labor de Capitanía Marítima debe entenderse como un elemento clave al garantizar la seguridad marítima, la protección del medio marino y el cumplimiento de la normativa, contribuyendo así a la competitividad y al desarrollo sostenible de la actividad portuaria.

En un puerto como el nuestro, por el que transitan anualmente miles de embarcaciones (portacontenedores, multipropósito, petroleros , graneleros, frigoríficos, Ro-Ro, cruceros, buques de pasaje, pesqueros, remolcadores, embarcaciones auxiliares, offshore…), garantizar la seguridad de la navegación, el cumplimiento de la normativa marítima y la fluidez de las operaciones constituye un desafío permanente y una tarea de enorme complejidad.

Capitanía Marítima se ha consolidado como un elemento esencial para el correcto funcionamiento de nuestra actividad portuaria. Su responsabilidad trasciende la gestión administrativa, ya que requiere supervisar y coordinar el intenso tráfico diario, tarea que requiere de amplios conocimientos técnicos, experiencia, medios adecuados y gran capacidad de adaptación. Es vital la coordinación entre los diferentes actores portuarios, fundamental para garantizar la seguridad de las operaciones. La reducción de los tiempos administrativos y la mejora de la coordinación institucional facilitan la actividad y fortalecen la imagen internacional de profesionalidad y eficiencia que proyecta el Puerto de Las Palmas.

Como consecuencia, profesionales de la comunidad portuaria destacamos la labor desarrollada por el actual Capitán Marítimo, Ignacio Gallego, que ha sabido conformar un equipo de gestión sólido y eficaz, y apreciamos su permanente disposición al diálogo, su cercanía con los operadores del sector y su voluntad de colaborar en la búsqueda de soluciones que faciliten el desarrollo de la actividad empresarial garantizando los máximos estándares de seguridad marítima. Sin duda, Capitanía Marítima constituye un elemento estratégico para el correcto funcionamiento de La Luz, infraestructura clave para la economía insular y uno de los principales motores de desarrollo de Canarias.