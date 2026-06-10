Gracias, León XIV

Esta columna puede parecer tan insípida como innecesaria, cuando miles de personas ya le han agradecido al Papa su visita. Para justificarla, diré que está escrita desde el agnosticismo. Nací en una familia republicana, exiliada y atea, marcada por el apoyo de la jerarquía eclesiástica a Franco, y ateo me consideré hasta que viví unos años en Egipto. Desde entonces, prefiero llamarme agnóstico para no cerrar la puerta a una espiritualidad sin la que creo que no pueden vivir las sociedades. En consecuencia, mi agradecimiento a lo dicho por el Papa desde que llegó a Madrid no tiene que ver con aquello que es, por así decirlo, patrimonio exclusivo de la doctrina de Roma. No comparto sus posiciones sobre temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, pero no es lo importante. Después de convivir en el Próximo Oriente con musulmanes, coptos y judíos, aprendí que algunas cosas que parecen inmutables solo las cambia el tiempo. Mientras tanto, leyes y constituciones.

De la intervención del Pontífice me ha interesado su defensa de valores que resultan importantes para todos, creyentes y no creyentes, porque de ellos depende el cumplimiento de las leyes, o su incumplimiento flagrante. Santiago Abascal podrá hacer todos los juegos de palabras que quiera. Desde que el Papa habló en el Congreso de los Diputados podremos sostener que algunas de sus ideas y propuestas políticas son contrarias a las de León XIV. También podremos decir que si Alberto Núñez-Feijóo no da marcha atrás en el apoyo del Partido Popular a la prioridad nacional (que es prioridad del hombre blanco), en los parlamentos donde ha pactado con Vox está yendo en una dirección que no es la de este Papa. Y a Pedro Sánchez, ¿podremos decirle algo, aunque no sea creyente? Por supuesto: que la renovación moral a la que ha aludido León XIV debe formar parte del manual de reclutamiento y del código de conducta de todo partido político. Sea conservador, socialista o mediopensionista.