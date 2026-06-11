León XIV en Gran Canaria: una visita para creyentes y no creyentes

He tenido la oportunidad de vivir de cerca la visita del papa León XIV a Canarias, y especialmente su paso por Gran Canaria, después de haber recorrido Madrid y Barcelona. Han sido jornadas intensas, cargadas de simbolismo, emoción y también de reflexión. Sin embargo, si tuviera que resumir en pocas palabras lo que me llevo de esta visita, diría que no ha sido un viaje dirigido únicamente a los católicos. Ha sido una visita para todos los españoles y, de manera muy especial, para todos los canarios.

A menudo tendemos a interpretar los viajes papales desde una perspectiva exclusivamente religiosa. Sin embargo, lo que he percibido durante estos días ha sido algo que va más allá. León XIV ha querido hablar a toda la sociedad, creyente o no creyente, recordándonos valores que forman parte del patrimonio común de nuestra convivencia: la dignidad de la persona, la solidaridad, el respeto mutuo y la responsabilidad compartida en la construcción de un futuro mejor.

Llevamos un tiempo en España marcado por las tensiones políticas, los enfrentamientos ideológicos y una creciente polarización social, el mensaje que más ha resonado en sus intervenciones ha sido una invitación constante a la unión. No a la uniformidad, sino a la capacidad de encontrarnos en aquello que nos une por encima de nuestras diferencias. Como cristianos, y también como ciudadanos, estamos llamados a construir puentes y no muros, a escuchar antes que descalificar, a dialogar antes que enfrentarnos.

Quizá por eso sus palabras han encontrado eco más allá de la propia Iglesia. Porque apelan a una necesidad humana, la de reconocernos unos a otros como miembros de una misma nación. Frente a la cultura del enfrentamiento, León XIV ha propuesto la cultura del encuentro. Frente a la sospecha, la confianza. Frente a la división, la cooperación.

Este mensaje ha encontrado un escenario especialmente significativo en Canarias. Nuestra tierra conoce bien el valor de la acogida. A lo largo de la historia, las islas han sido punto de encuentro entre continentes, culturas y pueblos. Hoy siguen siendo una de las principales puertas de entrada a Europa para miles de personas que abandonan sus hogares impulsadas por la pobreza, la violencia o simplemente por el deseo legítimo de encontrar una vida mejor.

Durante estos días, el Papa ha querido mirar también hacia esa realidad. En cada patera que llega a nuestras costas hay historias de sufrimiento, esperanza y valentía. Historias que no se quedan en simples cifras ni titulares de prensa. Canarias ha demostrado, una vez más, una extraordinaria capacidad de acogida y solidaridad, aunque no exenta de dificultades y desafíos.

Por ello merece un reconocimiento especial la labor de organizaciones como Cáritas y Cruz Roja, junto a tantas otras entidades y voluntarios anónimos. Su trabajo cotidiano recuerda que la solidaridad es un compromiso concreto con quienes más lo necesitan. Gracias a su dedicación, miles de personas encuentran una primera mano tendida cuando más vulnerables se sienten.

Al finalizar esta visita, me queda la sensación de que León XIV no ha venido únicamente a confirmar la fe de los creyentes. Ha venido a recordarnos algo esencial para toda la sociedad: que el futuro no se construye desde la confrontación, sino desde la colaboración; no desde el miedo al otro, sino desde el reconocimiento de su dignidad. Gracias Papa León