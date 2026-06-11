Vergüenzas de un paraíso turístico

El avión papal desciende sobre Gran Canaria, destapando las vergüenzas de un supuesto paraíso turístico. Desde la ventanilla, la mirada de León XIV y de varios centenares de periodistas internacionales que le acompañan tropieza con una realidad bochornosa. La primera impresión de la isla es una profunda decepción: en la aproximación del avión un vertedero visual de invernaderos abandonados y escombros marchitan el paisaje, una postal de dejadez que dinamita la ilusión de cualquier visitante.

Ya en tierra, la comitiva constata que la ofensa estética continúa en el asfalto. La carretera que va desde Las Palmas a Arguineguín, por donde pasarán, sufre una invasión salvaje de vallas publicitarias, invernaderos abandonados, escombros y grafitis que saturan el entorno interurbano.

Se notan claramente los esfuerzos del Cabildo por plantar y cuidar los márgenes con inversiones importantes, pero no es suficiente para compensar los desaguisados.

Esta preocupante degradación asesta un golpe mortal al turismo y a los inversores tecnológicos, sectores de los que vivimos y de los que pretendemos vivir; sectores que huyen de la masificación y exigen una excelencia paisajística que la isla, por pura desidia, hoy es incapaz de ofrecer.

La impunidad delictiva agrava la crisis. La proliferación de estos carteles viola flagrantemente las Leyes de Carreteras del Estado y de Canarias, que prohíben taxativamente la publicidad visible desde las vías interurbanas.

Son infraestructuras rotundamente ilegales e ilegalizables. Detrás de este despropósito se esconde la responsabilidad «in vigilando» de unas autoridades locales, pasividad que permite que el territorio sea pisoteado.

Junto a ellas, destaca la codicia de un grupo de empresas irresponsables e insolidarias que, con tal de captar clientes, no dudan en atentar contra la Ley y destrozar el patrimonio de todos, demostrando un desprecio absoluto por la tierra que las enriquece.

El verdadero daño va más allá de la estética: este entorno hostil, secuestrado por el interés privado, opera como un espejo que machaca la autoestima colectiva de los canarios, condenados a sufrir la humillación de ver su hogar devaluado por la codicia y la inacción política. La última imagen que se llevarán los cronistas internacionales creadores de opinión, será idéntica a la primera, consolidando ante el mundo el retrato de una isla parcialmente degradada donde la Ley es papel mojado.

Hemos pasado demasiado tiempo contemplando con los brazos cruzados cómo destruimos nuestra propia casa. La humillación internacional que supone mostrar esta impune decadencia ante el Papa y los medios de todo el planeta debe marcar un punto de inflexión.

Permitir que unas pocas empresas insolidarias, de una forma consciente o inconsciente, (al no percatarse del daño que causan a esta isla) destruyan nuestro paisaje, es aceptar que Gran Canaria carece de dignidad.

Y además, sin darse cuenta, del enorme daño reputacional que pueden tener con esos comportamientos ilegales.

Denunciamos la desidia de los políticos de Gran Canaria que deberían imitar el buen hacer en otras Islas como Lanzarote, La Gomera, La Palma o El Hierro, que impiden que existan estos actos flagrantemente ilegales, defendiendo el bien público y social que es el paisaje y la seguridad vial. La ciudadanía no puede ser cómplice con su silencio: es hora de reaccionar, incluso, de plantearse en boicotear a las marcas que no retiren la publicidad ilegal y exigir ’responsabilidades a las instituciones y políticos obligados por Ley a vigilar estas infracciones . El paisaje es un derecho, un patrimonio común y la base de nuestra autoestima; recuperarlo y defenderlo con orgullo es una obligación que nos toca asumir hoy mismo, antes de que el tan idealizado paraíso de Gran Canaria sea solo un recuerdo .

*Firmán también Eugenio Reyes- Ben Magec; Mario Sergio Marrero Arencibia - La Vinca-Ecologistas en Acción; Consuelo Jorges - Turcon; y Enrique Hernández Reina - Vigilantes de los Árboles