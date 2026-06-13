Leire Díez y la mano de Wittgenstein

El fiscal José Grinda a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El juez titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, toma declaración como testigos en el ‘caso Leire Díez’ a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa, quienes denunciaron intentos de soborno para acceder a información confidencial de la Fiscalía y de la Guardia Civil, así como Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil investigado en el ‘caso Koldo’. La ex militante del PSOE Leire Díaz está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. 05 NOVIEMBRE 2025;JUICIO Gustavo Valiente / Europa Press 05/11/2025. JOSÉ GRINDA;Gustavo Valiente / Gustavo Valiente / Europa Press

El último año y medio de su vida, Wittgenstein lo dedicó a pensar en una mano, fuertemente interesado como estaba en llevar la contraria a su maestro y mentor, el catedrático de Ética de la universidad de Cambridge, G. E. Moore, acérrimo defensor del sentido común y la existencia real de las cosas. A todos nos gustaría tener entre nuestros antepasados a un genio, a un tipo como el mismo Wittgenstein, pero sólo eso, nada de compartir el día a día con una persona que invierte la mayor parte del tiempo en pensar en la frase “sé que estoy mirando una mano” o en esta otra “sé que eso es una mano” (“Ich weiβ, daβ das eine Hand ist” (tomado de Über Gewissheit, 1969, ϛ 371). En España, a la gente que piensa, precisamente, no le aguarda un futuro mejor que el de ser profesor de instituto, porque ya se encarga la realidad de que los que no piensan triunfen y consigan el poder.

Wittgenstein era meticuloso hasta el hastío, como buen vienés, que no austríaco. Si gozan de la fortuna de viajar, por favor, no confundan lo uno con lo otro, ya que sería un error tan grosero como identificar a Arnold Schwarzenegger con Stefan Zweig. Recuerden el famoso pasaje de la película de Carol Reed, El tercer hombre de 1949, donde se demoniza al austríaco, sujeto al que no se le puede prestar de ningún modo confianza. Además, Hitler, que por ahí iban los tiros, odiaba a muerte al pequeño Ludwig, con el que fue a la escuela, compartiendo incluso pupitre. El nacer en la Viena imperial concedía un sello indeleble, una marca señorial que jamás alcanzó a saborear el cabo ascendido a Führer.

Esta breve digresión, por la que solicito sus expresas disculpas, se me vino a la cabeza al leer las entradas de la agenda de la “fontanera” del PSOE, la famosísima Leire Diez. Como Wittgenstein, lo apuntaba todo, incluido el más mínimo detalle, desde las impresiones del día hasta los personajes a los que debía atender o, tal vez, hundir en la miseria. Como el autor del **Tractatus**, glorificaba el lenguaje, le rendía un culto rayano en la veneración. De hecho, Wittgenstein empleaba asiduamente abreviaturas, acrónimos de todo tipo, especialmente el de “L. W.”, para conducir sus pensamientos, mientras que la fontanera utilizaba el de “P. S.” como guía para salvar al soldado Sánchez.

El impredecible Wittgenstein jamás concedió un segundo de su existencia a la avaricia humana, a las cloacas del poder o a cualquier cosa que se le pudiera parecer. Al contrario, mostraba un exigente criterio moral para acercarse a las personas. Tan pronto parecía un niño en sus demandas de franqueza como un genio en el pensamiento. En sentido opuesto, **Leire Díez** prefería el contacto con la bajeza de los mortales, aquello de lo que pudiese extraer rédito político o económico. Sin embargo, hay algo de ingenuidad -no me atrevo a calificarlo de nobleza- en la defensa del guapo, del líder caído en desgracia. Ahora se sabe que las cloacas del PSOE tuvieron por origen la protección de la “familia Sánchez” del acoso mediático y judicial.

En fin, el sanchismo convirtió estos últimos ocho años de la historia de España en un “juego del lenguaje” (Sprachtspiel), quiero decir, como así lo habría hecho el propio Wittgenstein, en un cambio paradójico de los conceptos y los significados de las palabras. La verdad era lo que escribía Leire Díez en sus diarios; la falsedad, los sumarios de los jueces y los atestados policiales; y el valor de la dignidad era el aportado por el talonario de Ferraz.

Dejen que termine con “L. W.”, el mejor de los filósofos del siglo XX, al que nadie querría tener como vecino, eso es cierto, pero al que nos encantaría escuchar de vez en cuando, y no sólo tocando al piano. Gracias a él, a esa obsesiva pasión por el pensar, el hombre alcanzó una de las cotas más altas en la inteligencia, pero como todo debe tener su antagonismo, ahí están los ejercicios de fontanería social de **Leire Díez** para hacernos comprender que la nobleza, el compromiso y el rigor están reñidos duramente con el dinero y el poder.