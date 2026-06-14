El legado de Francisco a Arguineguín

La visita de León XIV a España, y especialmente a Canarias, permite comprender mejor una historia que comenzó mucho antes de que Robert Francis Prevost se convirtiera en pontífice. Durante los últimos años, el Gobierno de Canarias realizó distintas gestiones para que el papa Francisco viajara al Archipiélago y conociera de primera mano la realidad de la migración por la ruta atlántica, una de las más letales del planeta y que ha situado a las Islas en el centro de uno de los grandes desafíos humanitarios de Europa.

Francisco nunca ocultó su interés por el viaje a Gran Canaria y Tenerife y, con toda seguridad, a El Hierro. La crisis migratoria que padece la región encaja plenamente en una de las grandes preocupaciones de su pontificado. Esto es, la defensa de las personas desplazadas y la denuncia de la indiferencia ante el sufrimiento de oytros seres humanos. El tiempo terminó jugando en contra del proyecto. El deterioro de su estado físico y las crecientes limitaciones de salud impidieron un desplazamiento que requería enorme capacidad logística y notable resistencia personal.

El viaje de León XIV ha demostrado que el mensaje que Francisco pretendía trasladar sigue vigente y el mejor ejemplo fue el acto celebrado en el muelle de Arguineguín"

La intensa agenda que León XIV ha desarrollado estos días ayuda a entender mejor aquella imposibilidad. La visita a España ha incluido actos multitudinarios en Madrid y Barcelona, encuentros institucionales, celebraciones religiosas y desplazamientos constantes. Del centro a la periferia y de la periferia a la ultraperiferia. En Canarias, además, el programa ha estado cargado de gran simbolismo y de una evidente exigencia física. Desde esta perspectiva, resulta razonable concluir que Francisco quiso venir, pero sencillamente no pudo hacerlo. Tal vez le fallaron las fuerzas, no sus convicciones.

El viaje de León XIV ha demostrado que el mensaje que Francisco pretendía trasladar sigue vigente. El mejor ejemplo fue el acto celebrado en el muelle de Arguineguín, escenario fundamental de la visita a Gran Canaria, Canarias y España. No fue una elección casual. Allí, donde en 2020 se produjeron algunas de las imágenes más controvertidas de la gestión migratoria en España, el pontífice convirtió el antiguo muelle de la vergüenza en espacio para la memoria y reflexión colectiva.

Lejos de la comodidad

Su discurso estuvo lejos de la comodidad. León XIV recordó que Europa no puede acostumbrarse a que el Atlántico se convierta en un cementerio sin nombres. También cuestionó la normalización de una tragedia que suele reducirse a estadísticas y balances de llegadas. El mensaje no se dirigía solo a los gobiernos os instituciones comunitarias. Interpelaba a una sociedad que se arriesga a acostumbrarse al dolor ajeno.

Hubo un elemento de lo más relevante en sus palabras. El papa insistió en que el auxilio y rescate y la acogida forman parte de una misma responsabilidad. Salvar vidas en el mar es imprescindible, pero resulta insuficiente si después no existe una política capaz de favorecer la integración de quienes logran llegar. Esa reflexión conecta con otro de los mensajes que ha lanzado durante su estancia en España. En Madrid alertó sobre los efectos de la polarización política y la creciente dificultad para lograr consensos.

Queda la sensación de que el viaje de Prevost ha servido para culminar la tarea pendiente de Francisco, que contribuyó a abrir el camino y a situar Canarias en el mapa moral de Europa"

Canarias apareció en esta visita no únicamente como frontera geográfica de Europa, sino también como escenario donde se ponen a prueba valores que el continente dice defender. La visita papal adquirió una dimensión que trasciende lo religioso para entrar de lleno en el terreno social, político y humanitario.

Sí que queda la sensación de que el viaje ha servido para culminar una tarea pendiente. Francisco contribuyó a abrir el camino y a situar Canarias en el mapa moral de Europa. León XIV ha sido quien lo ha recorrido. Y lo ha hecho llevando hasta el borde atlántico del continente una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué responsabilidad estamos dispuestos a asumir ante quien llama a nuestra puerta en busca de una oportunidad para vivir?