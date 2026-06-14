León XIV, entre los migrantes y el turismo

Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La visita del papa León XIV a Arguineguín, pese a lo que se había escrito de la distancia de Pedro Sánchez con la crisis migratoria, ha resultado un escenario favorable para el presidente del Gobierno y, a su vez, por añadidura y por jugar en casa, para el ministro Ángel Víctor Torres. Así como otros altos cargos pasaron desapercibidos entre la multitud, Sánchez salió del puerto de Arguineguín como una estrella deportiva o musical. Aclamado, vitoreado, reclamado para hacerse selfis a cada paso. Sonriente, cercano, accesible, sin protocolos ni distancias con los migrantes ni con los moganeros, voluntarios o familias, buscaban un saludo y una foto con Sánchez. Mogán no es Madrid. Aunque no faltan quienes consideran que los socialistas había convocado brigadas de aclamación espontánea, como hacía Napoleón cuando entraba en París.

La visita y las palabras del papa agustino en el «puerto esperanza», con una proyección universal, marcan uno de los hitos del viaje del pontífice a España. León XIV subrayó el mensaje universal de la dignidad de la persona por encima de todo y habló de la corrupción que roba «el pan a los pobres» como uno de los motivos que lleva a los migrantes a salir de sus países. En el Congreso de los Diputados no pronunció la palabra corrupción. En cambio, en su alegato por la vida y las personas, por el derecho a emigrar y también a no tener que emigrar se le escuchó hablar de corrupción ante un auditorio nutrido de atentos escrutadores. Hizo Prevost, además, una invitación al «examen de conciencia» y aunque se dirigía a comportamientos de la comunidad internacional con los migrantes, siempre puede extenderse a revisar más formas de actuar más nacionales.

Y a Dios lo que es de Dios. El turismo ha sido consagrado por el obispo de Canarias, nada más y nada menos que ante el papa. La Iglesia que peregrina en las Islas con el pastor José Mazuelos se plantea una misión pastoral centrada en el turismo. Lo explicó el jueves en el encuentro en la catedral de Santa Ana. El prelado presentó al papa la labor de la diócesis con una descripción de las Islas que hacía referencia a los «millones de visitantes» de diversos países, es decir, al turismo con todas las letras, «fuente de riqueza y sustento», pero no solo. También base de una cultura del bienestar y del consumo, que favorece la secularización y eclipsa el sentido de Dios. La gracia del turismo plantea un reto a la Iglesia canaria: actualizar su vocación misionera hacia el turista, en la senda que inició Antonio María Claret, copatrono diocesano que pisó las Islas 75 años antes que León XIV. El desafío pastoral del turismo se convierte, dejada atrás la histórica visita del sucesor de Pedro, en hoja de ruta, en oportunidad providencial para los nuevos tiempos, según Mazuelos. Además de la atención y la acogida a los migrantes, además de la defensa de la dignidad de las personas, central en el programa de León XIV, queda para parroquias y comunidades el desafío de acoger «a visitantes», a turistas. La misa en el estadio Gran Canaria, con lecturas en varios idiomas, por ejemplo, muestra una señal de ese mantenerse cerca de quienes nos visitan. Doble compromiso de la Iglesia canaria con los que llegan: por puertos y aeropuertos; y en cayuco o patera. «La dignidad humana no tiene pasaporte», se escuchó a Prevost en Arguineguín. «Todos somos emigrantes», insistió en Santa Cruz de Tenerife.

La defensa del migrante y el grito contra las mafias que trafican con personas ha llegado a lo más alto desde Canarias. No han faltado palabras del papa León XIV para que la Iglesia de Canarias acompañe a los que llegan a disfrutar de sol y playa. «Presten atención a los adolescentes y a los jóvenes, a los ricos y a los pobres, a los residentes y a los huéspedes: todos ellos necesitan ser conocidos con una mirada que ve más allá de las apariencias», recomendó el obispo de Roma al clero y a los obispos que escuchaban en el puerto de Santa Cruz.

Como defensores del español que se habla en Canarias, sentimos que Robert Prevost haya utilizado vosotros en Gran Canaria, cuando en su periplo por la provincia vecina reiteró y empleó, con deje peruano, ustedes en sus intervenciones . Sorpresa por el cambio de uso y por la expresión peninsular que llegaba arrastrada de Barcelona y Madrid.

¿Confesó el rey Felipe IV con el papa León en el aeropuerto de Tenerife Norte? La monarquía católica de España no solo tenía como privilegio de las reinas utilizar vestiduras blancas en el Vaticano. También era costumbre de los reyes españoles confesarse con los papas. Desconocemos si Juan Pablo II o Benedicto XVI confesaron al emérito Juan Carlos, pero los veinte minutos que conversaron Felipe VI y Prevost en la sala aeroportuaria, antes de la avería del avión, podrían haber servido para una confesión real.