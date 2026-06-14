Nadar con el Papa a contracorriente

No parece ningún secreto que Europa camina sin remedio hacia su autoinmolación política y económica. Lo revela cada día la hipertrofia demencial de su burocracia, la lentitud paquidérmica de sus decisiones y una alarmante carencia de liderazgos capaces no ya de recordar la historia, sino de intentar no repetir sus episodios más brutales. Ahora, cuando prepara a toda prisa un reglamento para permitir la deportación de migrantes a países terceros sin garantías de protección de los derechos, incluyendo la protección del interés superior del menor, se constata que también camina hacia la inmolación ética a cambio de muros y fronteras. Porque, incapaz de combatir eficazmente las mafias que trafican con personas, lo que quiere ahora es golpear a sus víctimas encerrándolas en un laberinto o, peor aún, en campos de retención donde nadie pueda verlas.

Lo sabe muy bien el Papa León, como ya lo sabía Francisco. Y quiso la casualidad, o más probablemente la inteligencia de la diplomacia vaticana, que León visitara el muelle de Arguineguín y el campamento de Las Raíces justo cuando Europa estrenaba su nuevo Pacto de Migración y Asilo. Un pacto con el que la UE reacciona veinte años tarde a las crisis migratorias que han atendido territorios como Canarias. Gestado supuestamente para reforzar respuestas coordinadas ante nuevas crisis, pero que, como se han cansado de repetir organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, no solo no contribuirá a un reparto más equitativo de las responsabilidades entre los estados miembros ante la llegada de migrantes, sino que afianzará todavía más las asimetrías entre quienes reciben y quienes no y además golpeará directamente a las personas, por los riesgos de vulneración de sus derechos.

Europa es claramente la primera interpelada por la contundencia de León XIV en Arguineguín y en Las Raíces. “Europa no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas”. Y remató: “No basta con gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido”.

Como advierten en manifiestos conjuntos las organizaciones humanitarias, los procedimientos elegidos por Europa no sólo debilitarán las garantías y los derechos de las personas, sino que acelerarán las expulsiones. Pero es que algunos detalles parecen además sacados de una distopía. Por ejemplo, la “ficción de no entrada”, es decir, tratar a los migrantes como si nunca hubieran entrado aunque se encuentren físicamente dentro. Otros, más inquietantes, señalan a la infancia. El pacto establece un sistema de reconocimientos biométricos que rebaja la edad mínima de 14 a 6 años de edad. Tomar las huellas dactilares a niños de 6 años…

“No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera”, clamó León desde Arguineguín. Pero lo que Europa hará a través del pacto camina justo en dirección contraria. Los sistemas acelerados de control de las personas migrantes obligarán a éstas a quedar a disposición de las autoridades. Lo que las organizaciones humanitarias interpretan como una forma de detención encubierta. En Canarias, eso conduciría a una pregunta adicional: ¿Ese nuevo pacto aliviará la presión migratoria sobre las Islas o, como ya advirtió Fernando Clavijo, las convertirá “en la cárcel del Sur de Europa”?

Los antecedentes no invitan al optimismo. Y menos aún la política española que llega, ciega ante los dramas, altamente insolidaria con Canarias y vergonzosamente cínica ante quienes, como León XIV, claman contra la inhumanidad. Está ocurriendo y lo estamos viendo. Sin ir más lejos en los pactos que está cerrando el PP con Vox en varias autonomías, donde se integra el concepto repugnante del “no más menas”. O como cosificar, deshumanizar y criminalizar a los niños y las niñas migrantes, abofeteando de paso en la cara a Canarias, por la vía de negarse a la reubicación de esos menores.

Frente a todo eso, el Papa vino a Canarias a traer mucha, muchísima luz. La luz que ha hecho visible ante todo el planeta cómo unas islas chiquitas han sido capaces de gestionar con enorme generosidad el drama migratorio. La luz que ha sacado de la invisibilidad a esas “vidas heridas”. Como el caso de Blessing, la mujer víctima de trata a la que le arrebataron a su hijo. O la de aquella otra mujer que en cayuco vistió a su hija de chico para protegerla de abusos, como relató el capitán de Salvamento Marítimo Tito Villamea, antes de añadir que, al darse cuenta, “lloró ella y lloré yo”.

Pero sobre todo, el Papa ha llevado luz a lugares de sufrimiento extremo. Como lo fue Arguineguín cuando se convirtió en un campo de concentración de migrantes, sin resquicio ni para los derechos ni para la dignidad, o como lo fue Las Raíces, por donde han pasado setenta mil personas en 5 años.

Hasta allí fue León XIV. El Papa que vino a hacer lo que nadie quería hacer, con personas a las que nadie quería ver, en lugares a los que nadie quería ir. Y si hay que elegir una imagen de cuantas hermosísimas fotografías deja esta emocionante visita que soñó Francisco y realizó León, me quedo con la ofrenda floral junto a dos jóvenes negros en Arguineguín, con la sonrisa del Papa al levantar del suelo a un niño en Las Raíces y sobre todo, sobre todo, con las manos que ansiosamente esperanzados tendieron al pontífice decenas de chicos africanos en el campamento tinerfeño, pese a estar ocupado por personas que son en su gran mayoría musulmanas. Porque esa es la imagen de la esperanza, de la ética y del sentimiento de humanidad.

Con muchísima ternura, ya lo dijo el Papa. “La misericordia comienza con gestos pequeños, a veces con unas cuantas galletas y un poco de leche”.

Aunque la pregunta que también dejó ya no sea tan alegre y nos interpele a todos: “Cada vida que llega nos pregunta qué queda de nuestra humanidad. Tarde o temprano se sabrá si supimos custodiarla o si dejamos que la indiferencia hablara por nosotros”.