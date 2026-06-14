El papa y Canarias, contra el nuevo orden europeo de la migración

Ni la comprensión del papa León XIV, ni la presencia trasnochada de Pedro Sandez con su séquito en el puerto de Arguineguín, deben llevarnos a la conclusión de que las Islas Canarias cuentan con el apoyo suficiente para afrontar la logística y la atención humanitaria de la migración atlántica. La visita del pontífice ha subrayado el papel del Archipiélago para amortiguar el drama, una entrega no reconocida como corresponde por el Estado. La autonomía ha sido condenada a asumir bajo el paraguas de la insolidaridad del resto el sostén de la acogida, al tiempo que mantiene desde su ejecutivo autonómico una lucha permanente para no ser arrollada frente a los egoísmos fronterizos.

Un día después de la llamada de atención de Robert Prevost a favor de la dignidad de los que llegan en cayucos, entraba en vigor el Pacto sobre Migración y Asilo, el nuevo orden con que el que se dota Europa para gestionar la corrientes migratorias. El estatuto cierra una etapa de apertura e inaugura otro que ha sido bautizada como de securitización, en la que prima la narrativa de la seguridad, la defensa del estilo de vida europeo y la polémica externalización de la acogida con la creación de centros de retorno en terceros países considerados seguros por Bruselas.

El marco legal no satisface al completo. Salió adelante con una mayoría justa, pese a ello Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, mostró su satisfacción al contar la UE por primera vez con un corpus común para la migración. Han sido años de extensos debates, cada vez más influenciados por una ultraderecha que aspiraba a conseguir una regulación más dura. Así y todo, viene a ser un triunfo de las tesis de Melloni, que logra el beneplácito para su idea de crear en Albania campos de alojamiento con migrantes que han sido deportados a la espera de destino. Todo ello a cambio de financiación para el país receptor y bajo las condiciones de seguridad que impone Bruselas.

Entra dentro de cualquier lógica que Canarias vea con desconfianza que la UE le haya dado carta de naturaleza a una medida que hace unos años se veía como escandalosa, atentatoria contra los derechos de las personas y de dudosa salvaguarda para unos internos cuya protección está en manos de países extracomunitarios. Nadie puede garantizar que el giro copernicano que sufre el fenómeno migratorio en el continente no afecte a las Islas con una normalización de las retenciones masivas. La Unión Europea se ha convertido en un sálvese quién pueda, alimentado por una espiral de defensa del estado-nación donde el territorio insular es una pieza más en el tablero de ajedrez.

León XIV, desde el «puerto de la vergüenza», ahora de «la esperanza», ha puesto en lo más alto el ejercicio de humanidad que desde hace años realiza Canarias. Una voluntad para un mundo mejor que no conoce ni por el forro la UE ni sus burócratas. Una negación contra el desaliento que ha creado verdaderas redes de solidaridad con la organizaciones de ayuda, familias de acogida, pequeños y medianos empresarios que abren su mercado laboral a los que llegan en cayucos, barrios que reparten comida y ropa... Nada que tenga que ver con los principios sobre los que trabaja la burocracia política de la UE. Un entramado singular, único en el mapa autonómico.

El Gobierno de Pedro Sánchez, que fue raudo y veloz para estar junto al papa en Arguineguín, debe ser igual de ágil e interesado para explicar cómo va a proteger a las Islas frente al Pacto sobre Migración y Asilo. No puede ser una posición simbólica, en línea con las palabras condenatorias del papa. Los eurodiputados socialistas votaron a favor del pacto, si bien dicen no estar en sintonía con la solución Melloni y otros mecanismos de control. El Estado, como ha reflejado el pontífice en su visita, tiene en Canarias a una gran valedora a la hora de abordar desde la ética la acogida de migrantes. Lo que sería insoportable para los canarios es el doble juego: por un lado, una gestión en beneficio de esa mayoría parlamentaria europea marcadamente pragmática, y por otro, el paripé humanitario siempre que la ocasión lo requiera.

La mentira no resulta compatible con el esfuerzo que hacen los isleños con los migrantes, pese al disgusto que en las filas de la ultraderecha provoca tal propósito. Canarias debe tener voz en el nuevo orden migratorio, no ser una convidada de piedra, ni tampoco quedarse a expensas de lo que le quiera contar Sánchez. Tras el emotivo evento de Arguineguín toca demostrar que el compromiso es verdadero.