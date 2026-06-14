El recuerdo infinito de Alfonso García-Ramos

Alfonso García-Ramos era un muchacho y lo fue hasta su muerte. Feliz, campechano, alegre, sabio, generoso. Lo vi enfadarse con grandes amigos y al día siguiente lo veía reírse con ellos. Jamás respondió a la maldad con lo mismo, sino con aquella capacidad que tuvo para perdonar, aunque a sí mismo se perdonaba poco.

Era una persona fuera de serie.

En el capítulo de la generosidad de Alfonso hay mucha gente, y por lo tanto ahí yo estoy también. Cuando este que lo recuerda ahora era un muchacho que aspiraba a ser periodista (lo aspiro aun, la verdad) lo iba a verlo cada día, todos los días, al diario La Tarde. A veces me dirigía a él, pero siempre lo veía atareado, y entonces yo hacía como que iba a un recado, hasta que pasaba el tiempo y me hacía de nuevo el encontradizo.

Él sabía que yo lo esperaba para que, tarde o temprano me trasladara en su coche francés al Colegio Mayor San Fernando, donde pasé años de escuela. En el periódico él era el más moderno de los redactores (ocupó, sucesivamente, todos los puestos, hasta que murió don Víctor Zurita y Alfonso fue su director), el que describía mejor lo que pasaba en el mundo, y también el pequeño mundo que eran Santa Cruz y sus alrededores.

A veces él gritaba desde la Redacción a los talleres para advertir de un error o de una errata, pero también para avisar de una noticia que él mismo había visto en lo que venía de los teletipos. En el viaje que hacíamos a La Laguna hablaba y hablaba según yo le iba preguntando. Era un sabio tranquilo y risueño que me trataba como si yo mismo fuera un tipo mayor al que trasladaba también para sonsacarme.

Yo no sabía que estuviera sonsacándome, pero un día me dijo que yo tenía que mirar para otro lado, que no podía estar siempre de arriba abajo, buscando noticias y dándoselas a otros, “tú tienes que ser ya un periodista”. Y aunque eso nunca se lo dije a nadie ni él me lo dijo de esta manera sé terminó por mandarme a EL DÍA, el periódico rival, que entonces dirigía Ernesto Salcedo. Cuando pasó el tiempo y yo estaba en EL DÍA Alfonso siguió siendo un amigo (mío, de todo el mundo) y lo recuerdo, por ejemplo, siendo el que bautizó a Los Sabandeños de Elfidio Alonso cuando el extraordinario grupo inició la andadura que sigue hasta hoy y que ojalá dure para siempre.

Nunca olvido a Alfonso, nunca lo olvido. Ni a su familia, a nadie de los que él tuvo cerca; nos ayudó, sin decirlo, sin saberlo nosotros, sin lanzárnoslo a la cara, a respetar el porvenir de las ideas, las ajenas y las propias. Respetó las ideas contrarias que se iban abriendo paso en los pocos años en que él se mantuvo vivo y también fue alegre y ejemplar en la época en que el franquismo ya era una penosa reliquia.

Fue durante todos los tiempos me llenan los recuerdos un escritor formidable, en el periodismo y en los libros, y siempre nos dio la lección de contar su vida de escritor como si fuera el trabajo de otro, ajeno. Escribía siendo periodista, pero dentro estaba el escritor, en los libros, pero también en la conversación. Un escritor entero.

La última vez que lo vi en su casa, cuando ya alternaba el decaimiento con la risa, aquella risa de Alfonso, hablaba de literatura como si fuera algo ajeno, hecho por otro, cuando en realidad explicaba lo que había dentro del autor de Las islas van mar afuera (que no salió hasta 2024), Teneyda (que vio la luz en 1959), Guad (la extraordinaria Guad con la que ganó el premio Pérez Armas) o Tristeza sobre un caballo blanco, que para mi fue para siempre el mejor de sus escritos, que él no llegó a ver publicado…

Ese último encuentro fue luego sustituido por el hueco enorme que dejó su memoria, en los que lo conocimos, en los que ahora ya lo conocen, en los que viven su historia contada por otros y los que recuperan su literatura para revivir algo que está ahí como inolvidable.

Fue mucho más que un periodista y fue muchísimo más que un político que hizo de su futuro como tal un paréntesis: dejó la militancia para seguir siendo lo que era cuando hacía de La Tarde el periodismo de su vida. Ahora, mañana mismo, la Librería del Cabildo (que renace con la fuerza que viene de la escritura de Javier Hernández Velázquez) rinde homenaje a Alfonso, que domina el año de las Letras Canarias…

Lo imagino a él tratando de decir que quizá es otro el que resulta homenajeado en el lugar que él dominaba: la literatura que hizo. Cuando era periodista, y lo fue siempre, se presentaba como tal; y cuando era el escritor que fue se ponía a un lado, como si fuera otro, y era este que ahora llena con su presencia la escritura que fue y que siempre será.

Veo en los que ahora le van a rendir su abrazo a Nilo Palenzuela, a Thenesoya V. Martín de la Nuez, a Teneser Rodríguez Martel, Tito Expósito, a Aaron León, a Juan Carlos Saavedra, Daniel Martín Castellano… Imagino a Alfonso entrando en la sala, donde también van a estar su hija Liti García-Ramos, sus amigos, los que conviven con su historia, y él diciendo: “¿Y toda esta gente sabe de mi todavía?”

Alfonso García-Ramírez está en la historia y ahora la literatura lo tiene en el presente gracias a jóvenes que resucitan el aire que él mismo le dio a nuestra tierra y al modo que ésta tuvo de explicarse o de ser explicada.