Atentos al tuit

Como siempre en Santa Cruz de Tenerife la tarde dominical nadea hacia la oscuridad. Parece que se ha instalado un amplio consenso sobre suspender la vida hasta las cinco de la tarde del lunes, cuando la selección española debute en el Mundial de Fútbol. Pero germina repentinamente en X un tuit de Félix Bolaños: “Mañana muy atentos al BOE”. No debería ser posible, pero uno se sorprende. Porque es sorprendente la frívola liviandad de este sujeto hablando del Boletín Oficial del Estado como si fuera un tablón de anuncios en una red social. El ministro clickbait. Enseguida comenzaron las apuestas. Seguro que era la publicación del indulto del ex fiscal general de Estado, afirmaban unos. Parece muy improbable. Los más locuelos están hablando de convocatoria electoral. Pero eso no se hace así y Pedro Sánchez solo permitiría a Pedro Sánchez. Ocurre que esta semana caen sobre el PSOE una sucesión de horrores judiciales, lo más terrible, el interrogatorio a Rodríguez Zapatero como investigado por el juez José Luis Calama. Cualquier maniobra de distracción, por modesta que sea, se agradece. Es tan agradecible como inútil.

Por ahí andan embajadores de primero, segundo y tercer nivel de la dirección federa recorriendo comunidades y ciudades, agrupaciones locales y casas de pueblo, para explicar que esta conspiración demoniaca para acabar con el PSOE no pasará. Ya no son ni siquiera sinvergüencerías, sino raptos de locura, pánico entre los cargos públicos y los currantes, patriotismo de partido en su versión más desagallada y más ridícula. Es simplemente negarse a ver la realidad. La realidad es facha y punto. La realidad está completamente desacreditada en el PSOE, como diría Joan Fuster, que es la reacción que se produce cuando has perdido lo que se llama el control del relato, es decir, el carácter estructural de tus mentiras. El PSOE le esta preguntando a sus militantes y votantes lo mismo que le preguntaba Groucho Marx a Margaret Dumon: ¿a quién le vas a hacer caso, a mí o a tus propios ojos? De esta manera les garantizo que existen socialistas que están seguros que Rodríguez Zapatero contestará satisfactoriamente a todas las preguntas que le haga su señoría. Aunque ha mentido sobre sus miasmas gravemente, en una ocasión al menos en sede parlamentaria, los querubines socialistas están convencido que el expresidente es como George Washington, que siempre fue incapaz de mentir. Rodríguez Zapatero no estaba preparado para ser presidente del Gobierno, pero ha demostrado que tampoco tenía formación ni astucia ni talento para (como ha dicho Enric Juliana) meterse en la selva venezolana ni en el mundo despiadado del lobysmo internacional. Lo suyo no ha sido asesorar ni ofrecer análisis de nada. ¿Pero que puede decir Rodríguez Zapatero sobre el mercado del cobre o las exigencias energéticas y tecnológicas imprescindibles para el desarrollo de la IA o la oposición en las repúblicas bálticas? Si ni siquiera maneja mínimamente el inglés No, no es Henry Kissinguer. Ha sido simplemente un conseguidor y ha creido que estaba a salvo de sus excesos -llamémosles así - si se limitaba cobrar como autónomo ni nunca hablaba personal o telefónicamente con nadie. Rodríguez Zapatero es lo que ha sido siempre, un bocachancla cursilón, y tendrá difícil eludir la cárcel.

En el fondo todas las tramas que desangran el PSOE - la de Ábalos y Koldo García, la de Rodríguez Zapatero, la de Leire Díez en colaboración con Santos Cerdán y etcétera --han quedado expuestas por incumplir clamorosamente un principio básico en política, y no solo en política: las cosas malas deben hacerse especialmente bien. Y todos los nombrados son una repulsiva pandilla de chapuzas inflamados por una impunidad a la vez real e ilusoria. La organización ha decidido suicidarse para salvarle los glúteos al Sumo Sacerdote. La negativa indignante a asumir ninguna responsabilidad política - no lo ha hecho absolutamente nadie - te lleva a renunciar a tu legítima defensa como organización y a la credibilidad reputacional de tu propio partido. Esto no hay tuit que lo salve.