Sobre disfémicos y subnormales

Que los tiempos cambian es algo que nos enseñaron ya de niños. Mudabas de edificio cada vez que pasabas de ciclo: de infantil a primaria, de primaria a secundaria, de bachillerato a la Universidad. Solían resultar cambios algo traumáticos porque dejabas de ser el más grande del patio del recreo para convertirte en el más chiquito, y en ese crecimiento, además de la voz y la ropa, cambiabas el lenguaje con el que te comunicabas con los otros. Viene este preámbulo a cuento de la forma de expresarnos que se recomienda en los últimos tiempos. Se quejaba el otro día Rosa Montero de que un lector asiático se había molestado por haberse dirigido la periodista a hombres “con el corazón blanco”. Al preocupado lector le pareció excluyente y discriminatorio, tal vez nadie le dijo que el blanco, además de un color (y no un color de piel, salvo que seas Casper), es una alegoría de la pureza, de la bondad y de la luz. Ahora ocurre con todo que hemos de andar como las grullas, con una pierna siempre en alto para no pisar susceptibilidades. Recuerdo que hace unos años una lectora atenta de mis novelas de Ricardo blanco se incomodó con una expresión, “tullido de mierda”, usada para referirse a un aparcacoches (ahora ATT, Ayudante Técnico de Tráfico). A mi buena lectora le parecía que tullido (y más de mierda) era insultante y soez, y que había modos menos agresivos de referirse al gorrilla. Intenté explicarle que en un discurso político o académico estaría de acuerdo con ella, pero se trataba de un texto literario (mis alumnos dirían una novela, en plan, literal y cien por cien, miren hasta dónde soy consciente del paso del tiempo en la expresión). El caso es que quien profería el exabrupto era un yonqui colocado de droga hasta las cejas y me niego a aceptar que alguien en esas condiciones y circunstancias insulta a un aparcacoches que, además, le hace la competencia, con un “vete al carajo, discapacitado motórico de mierda” o “sal pa’ fuera, persona de mierda con movilidad reducida”. Porque las dos reglas fundamentales de la creación literaria son no aburrir al lector y no tomarle el pelo. Ocurre igual con “disfémico” por tartamudo o “acondroplásico” por enano, que siempre depende de quién lo diga para aceptar una u otra forma. Sin embargo, hay un término que para alguien que se crio a finales de los sesenta y principios de los setenta significa mucho y no precisamente lo que lo que la gente cree. Cuando llamábamos a alguien subnormal no pensábamos nunca en las personas con síndrome de Down, bastante más sensatas e inteligentes que algún dirigente que yo me sé, o en los que ahora se dice que padecen necesidades especiales. No. Lo llamábamos con sus nueve letras y sus tres sílabas y remarcando todas las consonantes. Aludíamos a un comportamiento, una opinión o una actitud concreta y no a una persona. E igual que la caridad empieza por uno mismo, a veces te lo decías cuando metías la pata hasta el corvejón. Anda que no me dije muchas veces: “Mira que eres subnormal, Correa, cómo se te ocurre”.