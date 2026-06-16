Bienvenida a la naviera Baleària Canarias

Este mes de junio ha empezado a operar en este archipiélago la nueva compañía denominada Baleària Canarias por absorción de la anterior Armas Trasmediterránea, que estaba en manos de los bonistas ante las deudas acumuladas por esta.

La compañía viene de la mano de un naviero como Adolfo Utor, que lleva poco más de cuarto de siglo como armador con un olfato sobre lo que pide el cliente y lo que demanda el mercado en cuanto a modernidad y eficacia, de acuerdo con los nuevos tiempos y la descarbonización del transporte.

Es una compañía que predica con el ejemplo y el buen gusto, tratando de dar al viajero y al transportista el mejor servicio y utilizando combustibles alternativos de acuerdo con las exigencias de la Unión Europea. En este sentido, hay que resaltar el haber elegido al Puerto de La Luz para inaugurar el primer suministro de GNL con dos cisternas en la noche del pasado día 8 al fast-ferri Mercedes Pinto en el Muelle Juan Sebastian Elcano.

Por todo ello, damos la más cordial bienvenida a Baleària Canarias, que apuesta por un servicio completo en estas islas, fijando desde el principio su filosofía de puntualidad y eficacia en orden a una mayor cohesión de la región, sin olvidar su compromiso de puente con la Península a través del puerto de Cádiz y en competencia con Fred. Olsen Express, que ya tiene medio siglo de existencia en nuestras comunicaciones.

Esta Autonomía está de enhorabuena por contar con unos servicios como nunca ha tenido garantizando cada vez más la cercanía de las Islas como unas auténticas autopistas que nos unen más cada día, caminando hacia una fortaleza mayor de la comunidad canaria en todos los aspectos de conocimiento y servicios y con las mejores unidades del mercado.