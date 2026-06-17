Alexia Putellas, la libertad guiando al fútbol

El fútbol femenino necesitaba a Alexia Putellas. El fútbol y el deporte, en su conjunto, le deben parte de su explosión a la jugadora que cierra una etapa de 14 años en el Barça. Un adiós físico, porque la capitana nunca abandonará del todo una institución desde la que ayudó a revolucionar la disciplina más popular del planeta. La misma que ignoró durante casi un siglo a la mitad de la humanidad. De ahí el valor transformador de una referente para las que fueron, son y serán.

Alexia ha tenido la capacidad de convertir un gesto de su padre, del que no se olvida ni un solo segundo, en una carrera llena de éxitos. Tenía apenas seis años cuando entró por primera vez en un Camp Nou que después llenaría. Un estadio que ha llorado su marcha. Una pérdida irreparable, porque así son los ídolos. Dejan vacíos lo suficientemente grandes como para que se les recuerde toda la vida.

Alexia podría habitar un cuadro de Delacroix. Ella ha sostenido una bandera bajo la que han marchado miles de personas de todas las clases sociales hacia una realidad distinta. La libertad guiando al pueblo fue una alegoría; Alexia la convirtió en una experiencia tangible. La suya ha sido una revolución deportiva, social y sentimental. No solo ejerció como líder sobre el césped. También encabezó el Se acabó que desafió estructuras de poder enquistadas durante décadas. Fue la lanza que tumbó a Rubiales y combatió las mordazas que acusaban a las campeonas del mundo de ‘caprichosas’

Ella construyó su propia situación de privilegio para derribar los límites que durante años se habían establecido tanto en el fútbol como en la vida. Primero estudió, consciente de que el fútbol femenino todavía exigía un plan B a quienes soñaban con vivir de él. Después se formó y desarrolló un lenguaje propio sobre el campo. Su expresión futbolística es hipnótica: genera la sensación de que nadie sabe dónde terminará el balón, aunque se hayan visto sus movimientos mil veces. Líder desde la técnica y desde lo colectivo, una combinación reservada a muy pocas futbolistas.

Alexia toma ahora un rumbo nuevo. Sin ser todavía oficial su próximo destino, la nostalgia se ha instalado más allá de Can Barça. El fútbol español afronta un desafío provocado por la incapacidad para retener a algunas de sus grandes estrellas. El riesgo de la descapitalización de la liga española obliga a mirar hacia las canteras, donde miles de niñas siguen soñando con ser Alexia. El objetivo seguirá siendo el mismo, pero siempre resulta más fácil imaginar un destino cuando alguien ya ha recorrido el camino delante de ti.

Tiene todo el derecho Alexia de emprender una nueva aventura donde le venga en gana. Se lo ha ganado con sudor y magia. Porque con la centrocampista catalana hubo un antes y un después en los patios de los colegios donde se discutía sobre la idoneidad de que una niña jugara al fútbol. Cuando la realidad era que las mujeres simplemente reclamaban el espacio que siempre les había pertenecido. «Nuestra generación ha movido el mundo, pero es que ella se lo comerá», dijo Vicky López durante una despedida cargada de simbolismo. Una frase que sirve para explicar cómo las nuevas generaciones entienden la dimensión de la futbolista que les abrió el camino.

El fútbol no habría sido igual sin Alexia. Porque detrás de los entrenamientos a deshora y de los complejos sobre los que chapoteaba en sus primeros tiempos existía un propósito muy firme, construido sin esperar nada a cambio. Su lesión fue un golpe para quienes ya se habían subido a un tren que no ha dejado de recoger pasajeros en estaciones donde antes nadie esperaba. Todo ello pese a las inercias de unas instituciones que demasiadas veces respondieron con paternalismo y una retórica de la igualdad que el Barça, la selección española y muchas futbolistas terminaron desbordando con hechos.

Son tantas las ganas de descubrir dónde jugará Alexia como de saber qué hará cuando cuelgue las botas. Cambiará de función, pero difícilmente de influencia. Directora deportiva. Entrenadora. ¿Presidenta? No parece descabellado imaginarla en cualquiera de esos papeles. Pocas personas han comprendido mejor las necesidades de este deporte y pocas han hecho más para transformarlo. A Alexia la llamaron Reina. Pero su legado trasciende cualquier corona. Está en los Balones de Oro, sí, pero sobre todo en esos otros Valores de Oro que no ocupan espacio en una vitrina y que explican mejor que ningún trofeo por qué su figura pertenece ya a la historia del deporte.