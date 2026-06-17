Roma, Monaco, España

En este caluroso y abrumador mes de Junio, destacan dos acontecimientos de primera categoría, que han tenido como escenario Madrid. El primer acontecimiento, sin duda, es la visita del Papa. El Papa, que ha llegado como llega la esperada lluvia en verano. Como llega la esperanza a una nación desordenada y hasta desesperada. El Papa nos ha traído una ilusión que muchos sabemos que no va ser duradera. Miles de ciudadanos han roto estos días con la rutina que nos lleva a convivir en silencio con la corrupción y su fuente, que es la mentira. En estas circunstancias en la que los jueces, defensores de la Ley, son denostados por primates sucios y amorales, mientras, los jueces, se rebozan con miles de papeles en busca de una verdad que se les esconde y se les niega, una y otra vez, enrocándose como los percebes en las peñas de Quintanilla.

Alabado sea el Papa: Su visita muestra a cientos de miles de ciudadanos que esperan que se respete las leyes y la libertad, pero también a otros que pretenden ocultar su suciedad por solo los días en que brilla la esperanza, para volver a su nido y su olor putrefacto. Aves de rapiña que se revuelcan en su propio estercolero

¿Quién puede creerse que se prohibirá el aborto y la eutanasia como, consecuencia de la opinión del Papa y de muchos de nosotros?. ¿ Quien puede creer que con un gobierno de independistas puede alumbrar la esperanza?.

El segundo acontecimiento, es el 150 Aniversario de la Apertura de la Embajada de Mónaco, en Madrid.

Los Grimaldi, proceden de Génova y se establecieron en la costa del Mediterráneo, al pie del mar azul, en una fortaleza genovesa, cercana a la ciudad italiana Ventimiglia. España tuvo mucho que ver en su historia. En 1524, Mónaco se acogió a la protección de Carlos V. El protectorado español se concretó en 1532 con el nombramiento de Francisco de Valenzuela que por sus maniobras contra Honorato I fue expulsado de Mónaco en 1534.Mas tarde el Príncipe de Mónaco Honorato II expulsó a la guarnición española de 200 hombres.

. El 14 de Julio de 1876 ,Carlos II,Principe de Monaco,crea la primera legaciode Monaco en España.iniciandose las relaciones diplomáticas entre los dos paises. Isabel II nombra al Principe Alberto I , Teniente de Navío. Las relaciones de España con Mónaco son excelentes. El interés de Alberto I por la Naturaleza le lleva a alentar la creación de los parques internacionales, preferiblemente el Parque Internacional de los Pirineos en 1917.

En 1896 se crea el Museo Oceanográfico

En 1956 se casan Gace Kelly con Raniero III, padre de Alberto II. Los príncipes están en Sevilla. El escultor Manuel Echegoyán, admirado por la belleza de Grace, esculpe un medallón con su cabeza, que se encuentra hoy en la fachada del Ayuntamiento de Sevilla. El Casino es una fuente de ingresos para Mónaco. En 2002 se funda el Consulado de Mónaco en Santa Cruz de Tenerife.

El 1 de Junio Alberto II y su esposa la Princesa Charlene, vienen a celebrar el 150 Aniversario de la creación de la Embajada de España. Se celebra una recepción en el Jardín Botánico, obedeciendo a sus intereses por la Naturaleza y se inagura la exposición que había organizado la Embajada de Mónaco, sobre las relaciones diplomáticas de España y Mónaco. Sobresaliente.