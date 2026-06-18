Breverías 172

Como es sabido la información que uno solicita de los medios digitales y audiovisuales suele ser secuestrada y analizada, recopilándola en diminutos caballos de troya digitales, los consabidos “cookies” que resumen gustos y preferencias de nuestro rastreo de las redes, llegando a conformar con el tiempo todo un retrato robot de nuestra personalidad.

Y dicha información es luego utilizada para bombardearnos de mensajes no solicitados. Dichos mensajes pueden ser bien recibidos, si por ejemplo inciden en noticias de nuestro manifestado interés, ya sea nuestra afición al tenis o a la apicultura . Pero también pueden ser no deseados si nos los remiten con fines comerciales o patentemente espurios y hasta equivocados en la interpretación de nuestras inclinaciones.

Y a algo de esto he estado sometido en las más recientes incursiones, asaetándome con reflexiones sobre un tema del que ni siquiera tenía constancia haber indagado. La felicidad. Y casi como en un compendio de citas al respecto, aquí les brindo unas cuantas reflexiones graciosamente obsequiadas sobre el asunto.

Mahatma Gandhi: “ felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía.

Jean Paul Sartre: “ para ser feliz no es cuestión de hacer lo que quieras, sino de querer lo que haces.

U Ortega y Gasset en la misma vena: “ la felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para los que tienen singular vocación”.

Bertrand Russell: “ el hombre necesita para su felicidad no solo la posibilidad de lograr algo,

sino también la posibilidad de fracasar en algo.

Byung Chul Han, filósofo surcoreano de moda (Y confío que a raíz de mi indagación no proceda Google ipso facto a inundarme de pensamientos del susodicho): “ la felicidad no tiene q ue ver con una vida activa sino con una vida contemplativa”.

Fernando Savater: “la felicidad no es algo que nos pase, sino algo que nosotros hacemos que pase”.

Lo que parece claro es que difícilmente nos pondremos de acuerdo en una definición más o menos consensuada de lo que constituye la felicidad, cuando ni siquiera los filósofos, tan ufanos a la hora de darnos lecciones de vida consiguen ponerse de acuerdo.

Por ello yo le propondría a los cookies que crean alegremente estos recaditos sobre la felicidad la anécdota del preso del campo de concentración de Auschwitz que en el momento de ser liberado se resistía a abandonar su cautiverio. Por las progresivas bajas de sus compañeros, había ido ganando posiciones hasta conseguir ocupar el catre junto a la estufa del barracón, aspiración máxima a la única felicidad que le permitía su condicionada situación carcelaria.