La grandeza de lo pequeño, el alma de los vinos de Gran Canaria

Larga vida al vino de la tierra. Larga vida a los pequeños 'bacos' grancanarios. La presentación de la nueva cosecha de la Denominación de Origen Vinos de Gran Canaria volvió a convertirse en mucho más que un acto para descorchar botellas. Fue, sobre todo, un reconocimiento a quienes hacen posible que la viticultura siga siendo una realidad viva, donde hombres y mujeres, desde el anonimato y el sacrificio cotidiano, cuidan unas viñas que forman parte de nuestro paisaje, de nuestra cultura y de nuestra identidad.

Detrás de cada copa de vino hay mucho más que un producto gastronómico. Hay amaneceres en las medianías, jornadas interminables en terrenos abruptos, manos castigadas por el trabajo y una voluntad inquebrantable de mantener viva una tradición heredada de generaciones anteriores. El vino nace de la tierra, del paisaje y del compromiso de quienes se resisten a abandonar un modo de vida profundamente ligado a Gran Canaria. Este año ha bajado la producción a 170.000 kilos, pero, por contra, se eleva su máxima calidad.

De esta forma, los pequeños productores representan el corazón de este sector. Su dimensión puede ser modesta (100.000 botellas anuales) pero su aportación es inmensa. En un contexto marcado por la dificultad para rentabilizar las explotaciones, el aumento de los costes y una competencia cada vez más feroz en los mercados, los viticultores grancanarios continúan apostando por la calidad, por la singularidad de sus vinos y por el respeto a un territorio único. Por la experiencia de sabores.

La presentación de esta nueva cosecha en el Jardín Botánico Viera Clavijo sirvió también para mirar con perspectiva el camino recorrido. En las últimas dos décadas, la Denominación de Origen Vinos de Gran Canaria, con el respaldo del Cabildo insular, ha contribuido decisivamente a elevar el nivel de la producción, impulsando la profesionalización, la promoción y el reconocimiento exterior de unos vinos que hoy ocupan un lugar destacado dentro del panorama vitivinícola canario. El trabajo constante del Consejo Regulador ha permitido subir varios peldaños en una escalera construida con esfuerzo, rigor y visión de futuro, consolidando una marca asociada a la autenticidad y a la excelencia.

Sin embargo, los logros alcanzados no han hecho desaparecer los desafíos. La competencia es dura y obliga a reinventarse continuamente. Pero hay algo que sigue siendo más fuerte que cualquier adversidad y es la ilusión de quienes trabajan la viña y el buen hacer que distingue a nuestros viticultores. En esta ocasión, se homenajeó en vida al viticultor nonagenario, Norberto Guerra, por su labor al frente del pago Juan Gómez de Tejeda. Cuando existe pasión por la tierra, el empeño encuentra siempre la manera de abrirse camino.

Especial relevancia tuvo la intervención de Alba Bernal, consultora y sumiller durante la presentación de la añada, quien puso rostro y voz a una realidad que a menudo pasa desapercibida para el consumidor. Bernal destacó el enorme sacrificio que realizan los pequeños productores para mantener vivas sus explotaciones y preservar un patrimonio agrícola y cultural irrepetible. Recordó que son precisamente esos hombres y mujeres al frente de 38 bodegas quienes hacen “muy grandes” los caldos grancanarios, aportando autenticidad, dedicación y una calidad que nace del compromiso con el territorio.

Brindar por esta nueva añada es reconocer que cada botella contiene una parte del paisaje insular, la memoria de nuestros mayores y la esperanza de quienes siguen creyendo que merece la pena cuidar las bodegas. El vino de Gran Canaria no solo se bebe. Se comprende, se respeta y se disfruta. Y en cada copa viaja la historia de una isla que, a través de sus viticultores, ha sabido convertir el esfuerzo cotidiano en motivo de orgullo colectivo. En la grandeza de lo pequeño radica, en definitiva, el alma de los vinos de la tierra.