Del pasado colonial a socio estratégico: evaluación de la posición española sobre el Sáhara marroquí

Archivo - Decenas de migrantes rescatados por Salvamento Marítimo cerca del Puerto de la Restinga, a 28 de noviembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

El objeto de mi intervención es histórico, político y estratégico. Atañe a una memoria compartida entre Marruecos y España, aún más al día de hoy desde la adopción histórica de la resolución 2.797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 31 de octubre del 2025.

Permítanme, antes de entrar directamente en el meollo de mi propuesta, plantear dos cuestiones tan simples como precisas ¿qué significa hoy en día el apoyo de España a la iniciativa marroquí de autonomía bajo soberanía marroquí del territorio del Sahara?, ¿qué mensaje se envía a la comunidad internacional?

La posición española ha cambiado y este no ha sido un cambio anodino, ni improvisado, sino que se inscribe en una continua evolución desde un pasado colonial a la devolución del Sahara a Marruecos en los acuerdos de Madrid de 1975, pasando por una fase de prudencia diplomática y dando un salto capital y decisivo en 2022.

En ese año de 2022, España reconoció oficialmente la iniciativa marroquí de autonomía marroquí como “la propuesta más seria, realista y creíble” para la resolución de un diferéndum regional.

Esta postura marca un momento de verdadero cambio porque no se trata de un simple ajuste de un discurso, se trata de la asunción de reposicionamiento estratégico, recogido en la declaración conjunta de 7 de abril de 2022 entre Marruecos y España y ratificada por Pedro Sánchez, sin ninguna ambigüedad, semanas más tarde en el Congreso de los Diputados.

El mensaje es claro y sin ambages: España no se contenta con una posición de neutralidad sino elige una posición realista.

¿Qué significa este realismo?:

Un apoyo sostenido a la soberanía marroquí sobre el Sahara.

sobre el Sahara. Igualmente un alineamiento con la legalidad internacional basado en una solución política pragmática, creíble y durable.

basado en una solución política pragmática, creíble y durable. Más allá de la relación bilateral, envía una señal poderosa y simbólica a la comunidad internacional. - Este apoyo español a Marruecos refuerza la dinámica sostenida por las Naciones Unidas y consolida la centralidad del plan de autonomía como una solución coherente con el momento internacional.

Esta posición, de entonces, fue reafirmada por el claro apoyo de España a la resolución 2797, del Consejo de Seguridad, en octubre de 2025, y confirmada en la tercera reunión de alto nivel hispano marroquí de ese mismo año.

En fin, la evolución puede verse también como un acto de responsabilidad histórica reconociendo los errores cometidos en la mutilación del imperio cherifiano y en la no devolución de los territorios del Sahara e Ifni, en 1956, con la finalización del protectorado. Este reconocimiento alinea a España en una postura más constructiva, más lúcida y más en concordancia con las realidades geopolíticas actuales.

Así el apoyo español a la iniciativa marroquí de autonomía constituye una elección estratégicamente asumida, un claro mensaje enviado al mundo “la primacía del realismo, de la estabilidad y de la legalidad internacional como fundamento de una solución duradera”.

Las relaciones entre España y Marruecos no solo son ordinarias, sino seculares, densas y profundamente enraizadas en la historia. Una relación fecundada por siglos de soldadura cultural y de influencias cruzadas y donde Andalucía y el norte de Marruecos son al día de hoy una de las expresiones más vivas de ese pasado común.

Mas allá de la historia, mirando al presente, al día de hoy, para España Marruecos es más que un vecino o un interlocutor diplomático. Marruecos para España es un factor de estabilidad y un socio estratégico.

En el contexto regional que conocemos marcado por tensiones, tráficos ilegales, migraciones irregulares, amenazas terroristas, incertidumbres geopolíticas. Marruecos se impone, cada vez más, como un socio fiable, sólido y previsible No sólo somos cercanos geográficamente, somos estratégicamente indispensables el uno para el otro.

Los hechos lo demuestran y al día de hoy España es el primer socio comercial de Marruecos. Y esta relación se refuerza, más allá de la faceta económica, por una serie aspectos vitales como la seguridad, la gestión migratoria y la lucha contra el terrorismo.

En los aspectos económicos, las cifras hablan por sí mismas. En 2024 los intercambios bilaterales superan los 22,5 millardos de euros. Las exportaciones españolas a Marruecos continúan progresando, con una elevación aproximada del 6% y una balanza comercial excedentaria para España de 3 millardos de euros.

Pero más importante aún, son las relaciones cotidianas establecidas entre las mujeres y hombres magrebíes que conviven con los hombres y mujeres españolas. Hoy la presencia marroquí en España es masiva y estructurante. En 2024 más de 42000 marroquíes adquirieron la nacionalidad española, y en 2025 Marruecos continúa entre las primeras naciones en el flujo migratorio.

Todo lo anterior no es más que un ejemplo de que las relaciones entre Marruecos y España no son solo diplomáticas o económicas sino mayoritariamente, relaciones humanas, familiares, sociales y cotidianas. Y esto lo cambia todo porque para las familias, los trabajadores, los estudiantes, los empresarios, los que comparten proyectos de vida (como es mi caso), no piensan mucho de como fue el pasado, sino acerca del presente y sobre todo sobre el futuro.

Otro aspecto importante en nuestras relaciones lo representa la seguridad. Hasta ahora la cooperación entre los dos países es ejemplar. En febrero de 2025, en Madrid, los ministros Alberto Grande Marlaska y Abdelouafi Laftit han reafirmado su voluntad de reforzar la cooperación policial con el objetivo de incrementar la lucha contra el terrorismo, la radicalización, el crimen organizado, y, como no, colaborar en la seguridad del Mundial de Futbol de 2030.

Todo lo anterior deja una cosa clara, para España Marruecos no es sólo su vecino del Sur, sino una garantía para la seguridad del flanco sur europeo.

En este contexto, el reconocimiento de mi país de la marroquinidad del Sahara no es un acto aislado, sino que se inserta en una dinámica de mucho mayor alcance, una dinámica irreversible de cooperación, de progreso y de prosperidad compartida.

A día de hoy Marruecos se afirma como un actor regional comprometido, creíble y profundamente anclado en la realidad geopolítica. Marruecos es un país dinámico, un país con proyectos y un país en transformación.

De norte a sur, y en particular en las provincias del sur, una dinámica de futuro impulsada por su majestad Mohamed VI está a un paso de cristalizar, gracias a unas grandes inversiones con una visión estratégica clara.

Marruecos se ha convertido a la vez:

En un motor de estabilidad regional .

. Un vector de desarrollo.

Una palanca de proyección continental.

Y es precisamente en esta dinámica donde se sitúa la pertinencia del plan de autonomía. Una pertinencia de la que España deberá ser plenamente consciente, no solamente como solución a un conflicto regional sino también para preservar los equilibrios geopolíticos, especialmente en el espacio mediterráneo. Por lo tanto la posición actual de España sobre el Sahara marroquí no es fruto del azar, sino que responde a una estrategia que al final se traduce en un reconocimiento mayor que el de la soberanía marroquí sobre las provincias saharianas, y recoge el papel central que juega el reino de Marruecos en su entorno geoestratégico, como actor clave para la paz, la estabilidad y el desarrollo de toda la vertiente mediterránea y saheliana.