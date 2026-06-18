«Verba volant, scripta manent»

«Las palabras vuelan, lo escrito queda». La célebre cita latina tomada del discurso de Cayo Tito al senado romano resaltando la permanencia de las cosas escritas ha cobrado especial importancia estos días al celebrar la Semana Internacional de los Archivos, días donde se invita a abrir los archivos, contar sus proyectos y demostrar por qué son importantes no sólo como depósitos del pasado sino como pilares que sustentan la memoria colectiva viva.

El archivo municipal de Ingenio cumple 25 años. Más de dos décadas de trabajo constante e independiente como departamento del Ayuntamiento de Ingenio, donde sus fundamentos se apoyan en los pilares de la gestión administrativa, la transparencia y el patrimonio cultural. El tratamiento archivístico aplicado para el adecuado tratamiento de la documentación municipal ha sido una constante, teniendo como principio que el documento público garantiza la autenticidad, la integridad y la fiabilidad de la información y el trabajo público. La lucha incansable durante estas décadas ante las problemáticas sobrevenidas para garantizar el correcto uso y la permanencia integral de la documentación no ha cesado, bajo la responsabilidad de la custodia de un bien patrimonial insustituible que conserva la memoria histórica de todo un pueblo. Este trabajo interno administrativo no es visible y debemos reivindicarlo.

Los proyectos patrimoniales de conservación, protección y puesta en valor del legado histórico, cultural o natural tienen, en la mayoría de los casos, sustento en los archivos. Es la parte más pública y conocida. El archivo municipal de Ingenio ha impulsado en estos años con la documentación histórica custodiada homenajes a varias profesiones y oficios tradiciones de Ingenio, ha sido la base documental para desarrollar durante una década las exposiciones patrimoniales del Festival Internacional de Folclore, ha sido justificación para trabajos históricos de investigadores, ha contribuido en ampliar y descubrir datos históricos desconocidos como la existencia en Ingenio de la farmacia más antigua en toda la zona sur de la isla y ha ayudado a otras iniciativas con la cesión para su exhibición de documentación como la exposición Creación plástica en los Millares-Sall, que se exhibió en el Espacio Cultural CajaCanarias en Santa Cruz de Tenerife. A su vez, el incremento del fondo histórico documental a través de las donaciones aceptando para la custodia y guarda permanente de archivos creados por los artistas Manolo Mherc, Felosdi o Jerónimo Rodríguez, fondos fotográficos como los pertenecientes a Luis Rivero, Juan Hernández o Victoriano Suárez, ha incrementado el Patrimonio Cultural del Ayuntamiento, siendo reflejo de una forma de trabajo discreto, disciplinado y perseverante.

El archivo municipal de Ingenio comienza una nueva etapa: un sistema de gestión archivística adaptada a nuevas zonas de trabajo que va a determinar el flujo, ciclo de vida, valoración y acceso a los documentos. El diseño de los nuevos depósitos es ejemplo de coordinación interdepartamental a la hora de crear espacios donde se garantiza la integridad de los documentos municipales. El depósito documental del edificio de Usos Múltiples como archivo intermedio cumpliendo con todas las exigencias necesarias y el depósito central del Centro Cultural Federico García Lorca, con la instalación de archivos compactos, conforman un sistema que culminará con la instalación del archivo histórico en el nuevo edificio de la biblioteca municipal de Ingenio, espacio moderno y multifuncional que combinará el acceso a la cultura con la preservación patrimonial.

«Verba volant, scripta manent», «Las palabras vuelan, lo escrito queda». Que la importancia de la labor archivística de muchos profesionales, en su inmensa mayoría vocacional, sea reconocida siempre.