Cuando un papa deja esperanza en la tierra de la acogida

El papa León XIV, acompañado por el obispo de Canarias, José Mazuelos (i), mantiene un encuentro con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de las principales instituciones y organizaciones sociales que trabajan en los servicios de rescate, acogida e integración. en el muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, este jueves, en el sexto día de su viaje a España. / Ángel Medina / Efe

Hay acontecimientos que marcan la historia de una Iglesia particular y que permanecen para siempre en la memoria de un pueblo. La visita de León XIV a la Diócesis de Canarias ha sido uno de ellos. No solo porque ha sido la primera vez que un Sucesor de Pedro ha pisado esta tierra, sino porque su presencia ha supuesto una verdadera experiencia de comunión, de esperanza y de renovación espiritual.

Todavía me resulta difícil describir con palabras todo lo vivido. Aún permanece en mí la emoción de aquellos días. Ver a miles de personas salir espontáneamente a las calles para saludar al Santo Padre, contemplar a familias enteras esperando durante horas su paso, descubrir el cariño sincero con el que el pueblo canario quiso recibirle… son imágenes que permanecerán grabadas para siempre en mi corazón.

Pero si algo me impresionó especialmente fue comprobar cómo el Papa no dejó de mirar a las personas. Cada saludo, cada gesto, cada bendición nacían de una cercanía auténtica. Incluso durante los desplazamientos, al descubrir a alguien esperando junto a la carretera, abría la ventanilla del coche para saludar. Son detalles aparentemente pequeños, pero que revelan una manera profundamente evangélica de ejercer el ministerio petrino.

El papa León XIV durante un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana este jueves, en Las Palmas de Gran Canaria. / Ángel Medina / EFE

Tres grandes ejes en la visita de León XIV

Toda la visita estuvo articulada en torno a tres grandes ejes que, a mi juicio, resumen perfectamente el pontificado de León XIV: la evangelización, la belleza y la caridad. Madrid mostró la riqueza de la fe transmitida durante siglos; Barcelona recordó cómo la belleza conduce a Dios; y Canarias acogió el gran mensaje sobre la dignidad de toda persona humana, especialmente de quienes se ven obligados a abandonar su tierra buscando un futuro mejor.

No fue casual que el Santo Padre quisiera detenerse en Arguineguín. Allí no ofreció únicamente un discurso sobre el fenómeno migratorio. Nos invitó a contemplar el rostro concreto de hombres, mujeres y niños cuya dignidad nunca puede depender de un documento, de una frontera o de un interés político. Escuchó testimonios dolorosos, abrazó sufrimientos reales y recordó que ninguna persona puede ser reducida a un problema o a una cifra.

La cuestión migratoria exige respuestas políticas, jurídicas y sociales, pero antes de todo ello reclama una respuesta moral. Europa no puede acostumbrarse a contemplar el sufrimiento humano desde la distancia. Debemos trabajar para combatir las mafias que trafican con personas, favorecer vías de migración regular y promover el desarrollo de los países de origen. Defender la dignidad humana nunca puede convertirse en una cuestión ideológica.

Isabel Durán

Precisamente uno de los grandes valores de esta visita ha sido su capacidad para situar nuevamente a la persona en el centro. El Papa habló de la vida en toda su amplitud. Lo hizo en el Parlamento, lo hizo en Canarias y lo hizo en cada uno de sus encuentros. Nos recordó que la defensa de la dignidad humana no admite fragmentaciones ni lecturas interesadas. Toda vida merece ser protegida, desde su inicio hasta su final natural, y toda persona merece ser respetada cualquiera que sea su condición.

Un hombre profundamente humano

He podido compartir con León XIV momentos de conversación sencilla durante los desplazamientos. Hablamos de muchos asuntos, incluso de cuestiones cotidianas. Esa cercanía permite descubrir a un hombre profundamente humano, sereno, alegre y con una extraordinaria capacidad para escuchar. Bastaba observar su rostro para comprobar que estaba feliz entre nosotros.

También me conmovió profundamente el cariño que manifestó hacia el pueblo canario. Conocía el esfuerzo realizado durante estos años para acoger a miles de migrantes y quiso agradecer públicamente la respuesta generosa de nuestra sociedad. Fue muy consciente de las dificultades que hemos vivido y, precisamente por ello, quiso reconocer la grandeza de un pueblo que, lejos de dejarse vencer por el miedo, respondió desde la solidaridad y la fraternidad.

En la Catedral viví otro momento especialmente significativo cuando hizo referencia a nuestras tradicionales flores de la Ascensión. Fue un gesto de enorme delicadeza pastoral. Había querido conocer nuestras expresiones de fe y supo integrarlas con naturalidad en su mensaje. No vino simplemente a pronunciar discursos; quiso encontrarse con la historia, la cultura y la espiritualidad de esta Iglesia que peregrina en Canarias.

Nos ha devuelto la esperanza

Si tuviera que resumir en una sola frase lo que León XIV ha dejado tras su visita diría que nos ha devuelto la esperanza. Vivimos tiempos marcados por la polarización, el desencanto y la desconfianza. Sin embargo, el Papa nos recordó que España posee una inmensa riqueza espiritual y humana; que somos herederos de una tradición capaz de iluminar el mundo y que no podemos resignarnos al pesimismo ni a los enfrentamientos estériles.

La visita concluyó, pero comienza ahora la tarea más importante: hacer vida todo cuanto hemos recibido. Un Papa pasa; el Evangelio permanece. Y el mayor homenaje que podemos ofrecer a León XIV no consiste en conservar el recuerdo de unas jornadas históricas, sino en convertir sus palabras en compromiso cotidiano.

Canarias ya forma parte de la historia de los viajes apostólicos. Pero deseo, sobre todo, que este acontecimiento forme parte de la historia de la conversión de nuestra Iglesia. Porque la esperanza que el Santo Padre sembró entre nosotros solo dará fruto si somos capaces de vivirla y transmitirla a las nuevas generaciones.