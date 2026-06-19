El trilema de Zapatero

El que mejor ha entendido al viejo Chesterton, por raro que parezca a primera vista, ha sido Rodríguez Zapatero. Sólo los antagonistas son capaces de entender, hasta sus últimas consecuencias, el pensamiento de un autor que se manifiesta en dirección contraria. Nadie como el gigante británico ha analizado el socialismo para desentrañar las sucias tripas de los progresistas. En una de sus sentencias, un tanto enigmática, teorizó que «el socialismo podría ser la liberación del mundo, pero no es el deseo del mundo» (cursivas mías). Tras la imputación del «hombre del buen talante», el juicio de Chesterton encuentra, por fin, la luz que quizás le faltaba. En su juventud, Zapatero secundó la primera parte de la afirmación del inglés, pero ha sido, después de abandonar la política activa, cuando la segunda parte, la más jugosa, tomó el protagonismo de la vida del Santo Progre de la Hispanidad.

El que fuera presidente de España en la peor crisis económica reciente comprendió que lo de liberar al mundo le quedaba muy lejos, tan lejos que prefirió cambiar radicalmente el rumbo de sus actividades, perdiendo cualquier atisbo de vergüenza por el camino. Hizo suyo el deseo de todos para enriquecerse a troche y moche. Ahí están los datos de la pírrica declaración de bienes, como el testamento vital del socialista derrotado por la realidad, tras concluir su periplo político como primer ministro. Un único terreno en propiedad, adquirido para la construcción de una «vivienda familiar», atestigua la modestia del socialista de libro, que, por no tener, ni disponía de un vehículo con el que desplazarse. Ya digo, esta fue su carta de despedida del socialismo para abrazar el capitalismo salvaje.

El ansia que le consumía por dentro provocó que el progre de toda la vida cayera en manos de la avaricia, la misma que representa el Tío Gilito, porque, al descubrirse el tesoro oculto en el despacho de Ferraz, se reveló un carácter codicioso más propio de los cuentos de Dickens. Con plena legitimidad, se le podían recitar los versos del poeta Manuel Altolaguirre: «que las palabras fueron/ espejos engañosos, / cristales habitados/ por fantasmas sin vida» (Las islas invitadas, 1936). Así ha sido el peregrinar de Zapatero desde la pandemia hasta la actualidad: un sendero enlosado de mentiras y adornado por una hipocresía sin parangón en la historia moderna de este país. No es conveniente exagerar, lo sé, pero, en el caso del expresidente, cualquier hipérbole no hace más que definir al gran embustero que fue.

Justo estos días, el señalado por la justicia ha acudido a declarar a la Audiencia Nacional, donde le esperaba un magistrado que se tomó en serio uno de los consejos de Zapatero, aquel que proponía que el hombre verdaderamente preocupado por el bienestar de los demás es el que «está dispuesto a darlo todo». El juez Calama interrogará al imputado por un total de cuatro delitos, desde el blanqueo de capitales hasta el de contrabando, pasando por el de tráfico de influencias a escala planetaria, que vendría a ser la nueva carta de presentación del expresidente. Sin embargo, este no es el número de Zapatero, sino el tres, porque tres son las estrategias de defensa que va a seguir, aunque también las tres condenadas al fracaso.

En primer lugar, alegará que el ajuar imperial encontrado en su oficina es el fruto de una herencia, la suya o la de su mujer, pero sin explicar o documentar el origen de cada una de las piezas, especialmente, las más valiosas. En todo caso, razonará que las mismas provienen de sus antepasados, como si fuese una regresión al infinito, invocando la buena voluntad del instructor. Otro tanto ocurrirá si, acuciado por las preguntas de unos y de otros, recurre a los regalos de terceros en su época al frente del ejecutivo, puesto que no existen papeles oficiales que lo acrediten. La segunda vía, la más personal y, sin duda, la más política, será la aviesa apelación a su condición de líder moral de la izquierda. Presionado por las partes personadas en el procedimiento, alegará que él, el buen socialista, jamás se dejaría corromper. De este modo, incurriría en un círculo vicioso ya que, intentando aclarar las supuestas actividades ilícitas, echaría mano de su afamada condición pastoral del rebaño progre para zafarse de cualquier intento de incriminarle, pese a los indicios que obran en su contra.

El tercer argumento de la defensa de Zapatero es el conocido popularmente como romper la baraja, puesto que los progresistas, al situarse en el lado correcto de la historia, jamás admitirían -y menos el leonés- que se han corrompido. Todo lo más, son los otros, como diría Jean-Paul Sartre, los que caen en el vicio de aprovecharse de lo público. En la antigüedad, esta aporía del razonamiento era conocida como el «trilema de Agripa», pero, a partir de ahora, será llamada el «trilema de Zapatero».