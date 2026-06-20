No hay estudiantes de primera y de segunda

Primer día de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU ) / Xoan Álvarez / FDV

¿Qué canario o canaria no ha sentido orgullo al ver triunfar a una artista como Cristina Ramos sobre los escenarios internacionales? ¿Quién no ha admirado la trayectoria de Daniel Abreu en el ámbito de la danza contemporánea? ¿Quién no ha celebrado el talento de Antonia San Juan en el cine y el teatro o el prestigio internacional de Manolo Blahnik en el universo del diseño y la moda?

Podría continuar con una relación interminable de nombres, apellidos y profesiones de canarios y canarias que han proyectado el nombre de nuestro archipiélago más allá de nuestras costas. Personas que han demostrado que el talento canario no conoce fronteras cuando encuentra las condiciones adecuadas para desarrollarse.

Detrás de cada Cristina Ramos, de cada Daniel Abreu, de cada Antonia San Juan o de cada Manolo Blahnik hubo una persona joven que necesitó una oportunidad para comenzar. Hubo familias que realizaron sacrificios, docentes que acompañaron vocaciones y una sociedad que creyó en el valor transformador de la cultura. Nuestra responsabilidad, como responsables públicos, es evitar que el talento quede relegado antes siquiera de tener la oportunidad de demostrar todo aquello que puede llegar a aportar a la sociedad.

Por eso, cuando llegamos al Gobierno de Canarias en 2023, detectamos una realidad difícilmente justificable. Mientras los estudiantes universitarios de Grado y Máster podían acceder a las convocatorias de becas y ayudas impulsadas por el Ejecutivo autonómico, quienes cursaban Enseñanzas Artísticas Superiores (también en sus niveles de Grado y Máster) permanecían al margen de estas líneas de apoyo económico. Una diferencia de trato que resultaba difícilmente compatible con los principios de igualdad de oportunidades que deben inspirar cualquier política pública en materia educativa.

Aquella situación constituía una anomalía difícil de sostener desde la perspectiva de la justicia educativa. Porque no existen estudiantes de primera y estudiantes de segunda.

No existen proyectos de vida que merezcan más respaldo institucional que otros. Y no existe razón alguna para que una persona que cursa una Enseñanza Artística Superior reciba un tratamiento distinto al de cualquier otro estudiante de educación superior.

Por ello, desde la Dirección General de Universidades e Investigación impulsamos los cambios necesarios para corregir esta situación. Fruto de ese trabajo, a partir del próximo curso académico 2026/2027, el alumnado que curse Enseñanzas Artísticas Superiores en centros públicos podrá acceder por primera vez a las convocatorias de becas y ayudas del Gobierno de Canarias, poniendo fin a una exclusión histórica que nunca debió existir en un sistema público comprometido con la igualdad de oportunidades.

Esta mejora no habría sido posible sin el respaldo constante de la titular de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, quien desde el primer momento compartió la convicción de que era necesario avanzar hacia un sistema de ayudas más justo, inclusivo y coherente con la realidad de toda la educación superior. Considero, por ello, un deber de justicia expresar públicamente mi agradecimiento sincero por la confianza depositada en las distintas mejoras que hemos impulsado en materia de becas y ayudas universitarias desde mi llegada a la Dirección General. Su apoyo ha sido determinante para convertir en realidad avances que hoy permiten ampliar derechos y oportunidades a más estudiantes canarios.

Esta decisión responde a un principio elemental de justicia e igualdad, pero también a una visión política sobre el modelo de Canarias que queremos construir.

Canarias necesita ingenieros, docentes, sanitarios, investigadores y profesionales de todos los ámbitos del conocimiento. Pero Canarias también necesita más músicos, compositores, bailarines, diseñadores, actores, escenógrafos, creadores y gestores culturales. Porque una sociedad que aspira a ser más próspera no solo debe generar riqueza; también debe ser capaz de generar belleza, pensamiento, identidad y cultura.

Necesitamos talento capaz de enriquecer nuestra identidad colectiva, fortalecer nuestro ecosistema cultural y proyectar al exterior la creatividad de una tierra singular, diversa y profundamente fértil en talento. Necesitamos seguir formando a quienes mañana ocuparán nuestros escenarios, nuestros conservatorios, nuestras compañías de danza, nuestros estudios de diseño o nuestros espacios de creación artística.

Con demasiada frecuencia se escucha hablar de la cultura como si fuera un complemento. Nosotros creemos que es un sector estratégico.

Invertir en quienes hoy se forman en Enseñanzas Artísticas Superiores es invertir en el futuro social y cultural de Canarias. Es fortalecer el caudal creativo de las islas y contribuir a la vertebración de una sociedad más libre, más crítica y más cohesionada.

Esta medida no representa únicamente una ampliación de las becas de estudios superiores. Es un mensaje claro. Es decirle a nuestros jóvenes que su vocación artística posee el mismo valor que cualquier otra vocación académica. Es reconocer que el talento merece apoyo independientemente del camino que elija recorrer.

Y es, también, una declaración de principios. Me niego a aceptar que un joven o una joven de nuestra tierra vea truncadas sus aspiraciones por motivos económicos. Me niego a dejar atrás a quienes desean dedicar su vida a la música, a la danza, al diseño o al arte dramático. Me niego a que el talento se convierta en un privilegio reservado únicamente para quienes pueden permitírselo.

Las administraciones públicas y quienes tenemos el honor y la responsabilidad de dirigirlas estamos para ampliar oportunidades, no para restringirlas; para derribar barreras, no para consolidarlas; y para garantizar que ningún estudiante vea limitado su futuro por la elección de unos estudios que contribuyen, como cualquier otro, al progreso, la innovación y el desarrollo de nuestra sociedad.

Porque apostar por las Enseñanzas Artísticas Superiores es apostar por la igualdad de oportunidades. Pero también es apostar por la cultura, por el talento y por una Canarias que no renuncia a ninguno de los dones que la hacen única. Una Canarias que cree en sus jóvenes y que está dispuesta a acompañarlos desde el primer paso de su camino.