Las trazas que dejó el papa

La historia es caprichosa. A veces es redonda, circular. El papa Inocencio III impulsó la Tercera Cruzada donde el ejército de la Cruz, convocado por el obispo de Roma, provocó una matanza en Jerusalén sin distinguir si eran hombres, mujeres, niños, cristianos o infieles. Uno de los jefes dijo que mataran a todos que, luego, Dios se encargaría de apartar a los suyos, los buenos, de los otros. Convocó el Concilio de Letrán, en 1215, en el que se aprobaron normas relativas a los sacramentos, los impedimentos matrimoniales y la veneración de las santas reliquias entre las que hubo una, venerada hasta hace siglo y medio en la catedral de Maguncia, que exhibía, sic, las plumas y dos huevos del Espíritu Santo. Recibió, Inocencio, en su palacio del Vaticano (todavía hoy obispos y arzobispos, sin rubor, residen en mansiones con el mismo nombre), a Francisco de Asís y un grupo de hermanos de la orden. Descendió de del trono de su reino (mi reino no es de este mundo dijo Jesús según los Evangelios) mientras se le caían las joyas, gemas preciosas y crucifico de oro de su jubón de terciopelo rojo. Se entiende el significado de la escena. Un Iglesia poderosa, rica, muy lejos de la pobreza predicada en los Evangelios frente a la de los frailes de Asís, vestidos con ropas andrajosas, exudando sudor de tantos días de camino hasta pedir audiencia con el papa a alguno de los curiales de palacio.

El papa León XIV, jefe del Estado Vaticano desde que el papa Pio XI y el fascista Benito Mussolini firmaron el pacto de Letrán por el que se marcaban y respetaban los lindes de la nación más pequeña del mundo. Luego, el pontífice se derritió en alabanzas al dictador al que llamó «enviado de Dios». Asistió el nuevo vicario de Cristo en la Tierra a una fastuosa liturgia en la iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona obviando, en la homilía, ante las máximas autoridades reales, ministeriales, obispales, mujeres y hombres poderosos en actitud devota ante el misterio de la Eucaristía en la que una buena parte de los asistentes ni práctica ni cree, la indignada frase de un Jesús rebelde contra el poder religioso del momento: «fariseos, sepulcros blanqueados». Después fuera del templo, contempló el espectáculo mediático, como todo su viaje, la inauguración de la torre puntiaguda de la iglesia más alta de Europa en medio de inmensos focos de luz y sonidos de alta tecnología que terminaron con una exhibición de grandiosos fuegos artificiales. Preguntado a los responsables, anfitriones, cuanto han costado los fastos responden que se trata de una información confidencial.

Dejó, el papa, como recuerdo la bella casulla bordada utilizada para la magna función religiosa, unos cálices bruñidos en metal precioso y la promesa de declarar al arquitecto Gaudí beato, ya era venerable por derecho canónico a la espera de que se produzcan algunos milagros para elevarlo a los altares. Al día siguiente vuela a las Canarias en un avión presidencial flanqueado por cazas del ejército donde los obispos aconsejaron que no hubiera clases en los colegios y las autoridades civiles doblaron la cerviz como lo hacían durante el tiempo que «aquel habitaba entre nosotros». Realizó una visita a grupos de inmigrantes, los pobres de Francisco de Asís tanto en Gran Canaria como en Tenerife. En el pequeño muelle de Arguineguín, llamado de La vergüenza estuvieron acampados, abandonados a su suerte centenares de ellos. Vergüenza también la presencia de políticos responsables de no haberles dado la humanitaria acogida. Días antes en el parlamento de la soberanía popular pronunció un discurso, se supone que como jefe de Estado porque, si como primer inter pares de la grey católica, (se sabe que en España hay un 50% que son católicos y solo un 15% son practicantes), sería un sermón en el que hizo llamadas genéricas a la paz del mundo. Lo mismo que llevan proclamando los últimos papas.

Pero evitó mencionar el genocidio de Gaza, destrucción de hogares, hospitales, miles de mujeres, hombres. ancianos y niños inocentes perpetrado por un gobierno y generales que adoran al mismo Dios testamentario que el representante de Cristo en la Tierra. Muy cerca continua la guerra de mutua destrucción entre un enajenado presidente y los que mandan en nombre de la otra religión del Libro, por la posesión de la energía y un estrecho de tierra por donde pasan millones de toneladas de oro negro. Son los otros tiranos que mantienen en vilo y continua amenaza al resto de la población mundial. Tampoco utilizó el «látigo verbal» como Jesús en el templo contra la corrupción que involucra a partidos en los que militan con cargos relumbrantes las señorías que, codo con codo, apretados, escuchaban cuasi con hipocresía embobada su bien armada alocución. En su debe, también, no haberse reunido con una representación civil de todas las víctimas de pederastia de obispos y el clero, ni con sacerdotes que continúan en la fe católica, aunque «colgaron la sotana» por estar en contra del celibato que nunca practicaron los apóstoles, obispos y presbíteros, pastores que fueron durante siglos de historia eclesial. Nunca tuvo intención, obvio, hablar con teólogos, hombres y mujeres, que reivindican el papel activo de las mujeres en la Iglesia de Dios.

Al parecer, la curía vaticana obedece la consigna de San Pablo que no permitía hablar a las mujeres en las asambleas. León XIV abandona las islas y vuelve a su residencia palatina. Supongo que es sabedor de que, en las Canarias, la mayoría de la población no llega a fin de mes y aumentan las penurias por encima del resto de las autonomías del Estado. Mientras tanto continuaran llegando emigrantes, pobres, porque no es una cuestión racial sino de clase social. Las malas lenguas hablan de que aumentará el número de llegadas debido al efecto llamada provocado por el papa. Eso sí, seguirán llegando ricachos forrados de dinero, sin saber el origen de sus fortunas, con buenos abogados que les liberen de delitos o el fisco. No obstante, hay una minoría que lejos del oropel y glamur vaticanista, pasean por una floresta, donde sólo se escucha el silbido del viento, el canto de los pájaros o se sientan en un banco de las pocas iglesias que están abiertas. En esos entornos de silencio meditan con lo trascendente. lo espiritual, religiosidad, de religo, religar o releer en búsqueda de una respuesta a una pregunta milenaria: quienes somos, de dónde venimos y a donde vamos. Existe otra mayoría, que no hace, sino que padece la historia. Se ha sumado al voceo y fácil aplauso al papa que han llegado a ver de lejos. Sólo les queda la indignación, a veces pataleo, ante tantas injusticias, inmoralidad de los que mandan y la impotencia de que ningún poder de aquí abajo ni los que lo piden en oraciones hacia alguien de arriba, resuelve, entre otros acuciantes asuntos, la cada vez mayor diferencia entre ricos, clase media y abandonados de la fortuna. La vida sigue igual.