La autoridad chafarmeja

Ayer se manifestaron unos 3.000 ciudadanos en Los Cristianos contra los desaguisados que pretende llevar a cabo la Autoridad Portuaria (es un decir) en la localidad sureña. No está nada mal reunir más de tres mil manifestantes un domingo esplendoroso, pero la actitud de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (su mendacidad, su arrogancia, su desprecio) lo ha conseguido. El sistema portuario de Tenerife presenta desde hace bastantes años un conjunto de problemas e insuficiencias que en su mayoría se han convertido en estructurales. Supongo que la discrecionalidad política para elegir a los máximos responsables de cada Autoridad Portuaria encierra cosas buenas, pero se me antoja extremadamente dudoso. Si algún cargo debería estar altamente cualificado desde un punto de vista técnico es el de presidente de un puerto o un conjunto de instalaciones portuarias y, sin embargo, o es así y no cabe imaginar que lo sea así nunca. Es un mundo oscuro y misterioso que siempre se ha sabido proteger convenientemente del universo exterior.

En la pasada legislatura, el eficaz Luis Ángel Ibarra, que carecía de conocimientos en gestión portuaria y era ajeno al entramado comercial, empresarial y laboral que le tocó dirigir, abandonó el cargo al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas rodeado de elogios y parabienes. En cambio, su homólogo en Santa Cruz de Tenerife, Carlos González Pérez, un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con una relevante experiencia en el puerto de La Luz y de Las Palmas, protagonizó una gestión completamente anodina, sin emprender una sola reforma, un cambio reseñable, un rediseño estratégico. Nada de nada.

Después vinieron las elecciones autonómicas de 2023 y según el reparto consagrado por el pacto entre CC y Partido Popular, la plaza santacrucera correspondió a los conservadores, que repusieron a Pedro Suárez López de Vergara, un militante muy veterano que se ha pasado media vida en el Cabildo tinerfeño como consejero dicharachero y se sabe muchos chistes. Absolutamente nadie puede citar una sílaba del proyecto que pueda tener el PP sobre el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el resto del cojeante sistema portuario de la isla. Digamos que tal proyecto es una hipótesis no verificable.

Los puertos tinerfeños – un instrumento económico de primera magnitud, una estructura estructurante del desarrollo de cualquier territorio, no se diga de una isla – son metódicamente olvidados más allá de la repetición cansina de media docena de eslóganes fosilizados. Ni siquiera se los toman en serio los analistas económicos, ni las universidades, ni por los medios de comunicación. Uno de las grandes catástrofes anunciadas es el puerto de Los Cristianos, saturado y al borde del colapso. Y lo que es peor: Suárez López de Vergada ha decidido intervenir prescindiendo de pequeñas molestias como el ayuntamiento de Arona y los vecinos, a los que la Autoridad Portuaria, en sucesivas reuniones, ha desinformado palmariamente sobre sus verdaderas intenciones una y otra vez. Mintiendo estúpida o ladinamente a vecinos, comerciantes, pequeños empresarios y colectivos medioambientales.

Suárez, en definitiva, pretende aumentar la superficie portuaria, lo que no conseguiría otra cosa que congestionar aun más el tráfico marítimo y el acceso al muelle. Es una chafarmejada mayúscula y una imprudencia asombrosa: como inyectar alcohol en vena a un cirrótico. Los manifestantes –y la Plataforma en Defensa de Los Cristianos -- se oponen a todas las grotescas ocurrencias del presidente, entre ellas levantar un parking de quince metros de altura, así como tolerar la ubicación de un pantalán en la prolongación del muelle viejo para acoger a más embarcaciones de recreo. Son majaderías suicidas que acelerarían todavía más la degradación de la playa de Los Cristianos y de todo el litoral del municipio. Suárez debe detener la cafrada y negociar sensatamente con el Cabildo tinerfeño, el ayuntamiento de Arona y los vecinos.