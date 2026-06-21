Guaguas y el derecho a entender

Hay barreras que pasan desapercibidas. No ocupan espacio ni se pueden tocar, pero condicionan la vida diaria de miles de personas. Una de ellas es el lenguaje. El que aparece en una resolución administrativa, en una comunicación judicial, en una carta de Hacienda o en un documento sanitario y que, con demasiada frecuencia, obliga al ciudadano a leer dos, tres o cuatro veces para intentar comprender qué se le está diciendo. Y no siempre lo logra.

La reflexión surgió en las jornadas Hablemos. El viaje empieza en las palabras, impulsadas por Guaguas Municipales en el Club LA PROVINCIA. Un encuentro que, a priori, aparentaba estar solo relacionado al transporte público, pero que sorprendió y acabó por abordar una cuestión más amplia. La necesidad de que las instituciones aprendan a comunicarse de forma clara.

De poco sirve disponer de servicios que aspiran a la eficiencia si las personas no entienden cómo usarlos, qué derechos tienen o qué pasos seguir para acceder a ellos"

Durante la apertura del foro, el presidente de Guaguas Municipales y concejal de Transporte Colectivo de Viajeros de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, recordó que el transporte público no solo debe ser accesible, sino también comprensible. La idea parece sencilla, pero encierra una realidad que afecta a muchos ámbitos de la vida pública. De poco sirve disponer de servicios que aspiran a la eficiencia si las personas no entienden cómo usarlos, qué derechos tienen o qué pasos seguir para acceder a ellos.

La especialista en estrategia de contenidos Helena Feliú puso nombre al fenómeno. Lo llamó «lenguaje oscuro». Un lenguaje construido con tecnicismos, referencias legales, frases interminables y estructuras complejas que levantan una barrera entre organizaciones y ciudadanos.

Respuesta clara

La barrera llega a pasar inadvertida para quienes la generan. Desde dentro de las instituciones se redactan documentos pensando en procedimientos, departamentos o normativas. Desde fuera, quien los recibe solo quiere una respuesta clara a una pregunta concreta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué plazo tengo? ¿Qué ocurre si no presento este documento? ¿Cómo puedo solicitar esta ayuda?

Helena Feliú, experta en comunicación, durante las jornadas de Guaguas Municipales en el Club LA PROVINCIA. / Andrés Cruz / ANDRES CRUZ

Encontrar esas respuestas a veces se convierte en una tarea de detectives. La administración no es la única responsable. El problema se extiende al ámbito judicial, donde muchas resoluciones parecen escritas para juristas. También aparece en la sanidad, donde pacientes y familiares reciben información llena de términos técnicos en momentos de especial vulnerabilidad. Incluso las grandes empresas reproducen ese modelo de comunicación distante y enrevesada.

Nunca habíamos tenido tantos canales de comunicación al alcance de la mano. Aplicaciones móviles, páginas web, redes sociales y sistemas de atención automatizada prometían acercar las instituciones a la ciudadanía"

La consecuencia no es solo la frustración. Llega a provocar que las personas renuncien. Que no completen un trámite, que no soliciten una ayuda o que no ejerzan un derecho al no entender qué se les pide.

Resulta paradójico que esto ocurra en la era digital. Nunca habíamos tenido tantos canales de comunicación al alcance de la mano. Aplicaciones móviles, páginas web, redes sociales y sistemas de atención automatizada prometían acercar las instituciones a la ciudadanía. Sin embargo, la tecnología por sí sola no resuelve nada si el mensaje es confuso.

Información precisa

La accesibilidad empieza antes de una rampa o un ascensor. Comienza en las palabras. En la capacidad de transmitir información precisa y comprensible para personas con perfiles, edades y conocimientos muy distintos. La claridad no debería considerarse un gesto de cortesía ni cuestión de estilo. Es una responsabilidad. Una institución que se expresa de forma clara genera confianza. La que obliga a descifrar cada mensaje alimenta la distancia y, lo que es peor, la desafección.

La gran lección de las jornadas organizadas por Guaguas Municipales fue esa. Una ciudad moderna no es únicamente la que incorpora más tecnología o mejores infraestructuras. También garantiza algo tan básico como el derecho a entender. La comunicación no debería ser otro obstáculo en el camino, sino la herramienta que ayuda a recorrerlo.