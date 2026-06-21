De los mejores títulos que conocí en mi época de editor fue Prisa por tardar. Lo puso un filósofo que luego consideró que esa ocurrencia, que a mi me encantó, podía no gustarle a un amigo suyo. Cuando a él le llegó el arrepentimiento ya el libro estaba hecho, de modo que aquel título salió a la calle y nadie, excepto él, supo de su disgusto. Al contrario: al cabo del tiempo me dijo que había sido un acierto porque le gustó incluso a la persona que, según sus sentimientos, iba a reprochárselo. De modo que, pasado el tiempo, hasta ahora mismo, Prisa por tardar me sigue pareciendo un modo perfecto para explicar muchas cosas, entre ellas la manía de ir por delante cuando uno puede esperar.

En mi vida siempre he sentido prisa, como si me acuciara el mundo. Desde la mañana hasta la medianoche, cuando ya no queda más remedio que dormir, o tratar de llegar al sueño, he sentido siempre una prisa que muchas veces no va a ninguna parte o que, llegando a cualquier parte, me hace exclamar: “y total, ¿para qué tanta prisa?” A mi me ha parecido siempre que esta manía del apresuramiento que padezco, y que tantos padecen, me llega en mi caso del modo de ser de mi padre. Él se levantaba a las cuatro de la madrugada, se afeitaba pensando en otra cosa, se hacía un café haciendo algo distinto a la vez, y luego recorría la casa por si se hubiera olvidado de cualquier cosa. Una vez que había decidido que ya estaba bien de merodear por la casa y de molestar a quienes dormíamos, salía en busca del fotingo, arrancaba el motor y de pronto decidía entrar de nuevo en la casa. Se había olvidado de los cigarros, los Kruger de entonces.

Luego mi padre volvía al fotingo, lo ponía en marcha y se disponía a salir a la carretera, que estaba un kilómetro más allá. Él no lo sabía, ni lo sabía mi madre, o por lo menos no lo decía, pero todas esas escaramuzas paternas me las sabía yo de memoria. Es más: estaba deseando que mi padre se despertara, a aquellas horas, para ponerme yo mismo, en la cama, a seguir sus idas y venidas como si yo estuviera haciendo el ciclo de mi padre. Entonces yo era un chico insomne, que se mantenía despierto, sin que nadie lo supiera, para acallar la peor de las enfermades que tuve, el asma. Ese bicho ruin que era el asma me venía a cualquier día de la noche, y obligaba siempre a mis padres y a mis hermanos a sacarme de la cama y a llevarme al patio para que, entre todos, me devolvieran a la vida.

Jamás supe, mientras ocurría esa horrible lucha de mis padres y de mis hermanos contra la enfermedad que yo sufría, que esas cosas estaban pasando. Cuando ya me devolvían a la respiración y a la vida, debajo de los árboles del patio, animados por todos ellos a sentirme vivo de nuevo, yo no era consciente de nada de lo que estuviera ocurriendo ni, mucho menos, de lo que me acababa de ocurrir. Por eso, cuando llegaba a la cama procuraba olvidar esos últimos segundos de mi somnolencia para regresar al sueño, y hasta mañana. Por esas razones que ahora parecen anécdotas del tiempo yo dormía pronto…, pero muy pronto, nada más levantarse mi padre de la cama, yo me revolvía contra el sueño y esperaba a que él se fuera para retomar de nuevo algunas horas más, hasta que la madrugada me prestaba la radio.

Fueron años difíciles en la casa: sentir que el chico que tienes al lado está en peligro mientras duermen los otros, debió ser para todos ellos un martirio que ninguno se atrevía, una vez acabado el martirio, a recordar. Las cosas en la casa seguían al día siguiente como si nada hubiera pasado. Entonces todos eran conscientes de que eso que acababa de ocurrir se iba a producir más tarde, o en cualquier momento, hasta que un día se produjo el más grave de mis ataques, que en esta ocasión (la última ocasión) me halló fuera de casa.

Mis padres, e incluso mis hermanos, me vigilaban como a un chico al que había que cuidar de día y de noche, así que buscaban turnos para que nunca estuviera sin protección. Pero no era posible tanto mimo, de modo que muchas veces me dejaban que hiciera lo que me diera la gana. Era mi tiempo del fútbol, cuando yo era ya entrenador de infantiles y de juveniles, de modo que iba a la plaza del Puerto de la Cruz, mi pueblo, a encontrarme con los futbolistas o con los que los cuidaban. Uno de esos días sufrí un ataque como aquellos de los que huían mis hermanos y mis padres. Puedo recordar el momento en que volví a la vida, gracias a un entrenador de Gran Canaria que estaba al cargo del Puerto Cruz. Me vi volver a la vida, noté como los chicos y los mayores se sentían aliviados del terrible momento, y regresé a los bancos de la plaza para volver, cuando se pudiera, a la casa donde mis padres y mis hermanos esperaban al adolescente pródigo…

Cuando mi padre supo de aquel suceso me fue a buscar por donde le pareció, hasta que me halló cerca de la puerta de mi casa… La cantidad de prohibiciones que me impuso no caben en estos folios. Lo cierto fue que aquella terrible sensación de que yo estaba obligado a vivir siempre con el miedo a morir de noche (o de día) se fue diluyendo para siempre. Viví apoyado, durante muchos años, en los ventolines sucesivos, pero hace un tiempo dejé de usar el artilugio, que de vez en cuando veo como si me estuviera esperando en las mesas de noche.

Siempre he pensado que esta prisa (prisa por tardar) que ha marcado para siempre mi vida tiene que ver con aquel apresuramiento de mi padre y con la manía de andar deprisa (tanta prisa por tardar) que sigue marcando este tiempo sin fin que yo he creído que es la vida. Prisa por tardar, en definitiva, pero así es la vida.