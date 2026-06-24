Sanida canaria, incopentencia e indigencia intelectual

La sanidad pública canaria atraviesa una profunda crisis, agravada por un Gobierno de Canarias, el liderado por Fernando Clavijo, incapaz de planificar, incapaz de anticiparse a los problemas reales de nuestros hospitales y centros de salud, incapaz de sentarse a negociar con seriedad y rigor, incapaz de impulsar decisiones de verdadero calado.

La situación actual en nuestra sanidad pública es consecuencia de una combinación lineal de incompetencia e indigencia intelectual de quienes ostentan las altas responsabilidades tanto en la Consejería de Sanidad como en el Servicio Canario de la Salud, léase, la señora Esther Monzón y el señor Adasat Goya.

Su ineptitud, siempre escondida tras un falso halo de «esfuerzo» cuando realmente es «incapacidad», trata permanentemente de construir un relato: «la sanidad pública no funciona mal, pero no tiene capacidad para atender como merece la sociedad canaria; nosotros tenemos buenas intenciones, pero los profesionales sanitarios se resisten a nuestras generosas propuestas». Todo ello, para generar incertidumbre y alcanzar el objetivo máximo de la derecha canaria: avanzar en la privatización de la sanidad en nuestro archipiélago, regando con dinero público el negocio de quienes consideran a los pacientes, clientes; mientras quienes deben velar por proteger lo público, debilitan dolosamente el que es, con total probabilidad, nuestro principal pilar del Estado del Bienestar.

La acción del gobierno de Fernando Clavijo se podría resumir en tres palabras: manipulación, tergiversación y engaño. Es lo que llevan tres años haciendo. Pero cuando, lápiz en mano, se aparta lo superfluo y se analiza los datos de gestión sanitaria de este gobierno de CC, PP, ASG y AHI, la realidad que se desvela es diametralmente opuesta a la imagen ficticia que los partidos que apoyan este gobierno alimentan hipócritamente en medios de comunicación y redes sociales.

El panorama sanitario que ha labrado, y está labrando, este Ejecutivo canario de Clavijo es dantesco: Urgencias hospitalarias saturadas como nunca antes, con esperas medias de más de 16 horas; cierre de plantas en los hospitales durante el verano; el colectivo de los servicios de ambulancias, en huelga; el colectivo médico, en huelga (ambos ante la ausencia de atención por parte de la Consejera y el Director del SCS); confrontación directa con colegios profesionales y colectivos de facultativos, de enfermería, de fisioterapia, de ópticos y optometristas, … Y ya veremos como el empeoramiento de las cifras de listas de espera tras el verano será culpa de la huelga de facultativos, culpa de la ministra, … Nunca culpa de no haber ejercido adecuadamente sus responsabilidades de autogobierno para sentarse a negociar con los sindicatos de cada categoría.

El desastre en términos de gestión pública que han ido generando estos tres últimos años de gobierno es espeluznante. No podemos permitir que las carencias en lo público provocadas por las políticas de este Gobierno de Clavijo se utilicen como excusa para derivar recursos hacia la sanidad privada. A las cifras oficiales me remito: en 2023, 224 millones en conciertos sanitarios; en 2025, 346 millones. 122 millones más, un 54,46% más de gasto en derivar pacientes a la sanidad privada, mientras la sanidad pública agoniza. La sanidad privada puede complementar, pero nunca sustituir a un sistema público fuerte, universal, gratuito y cercano.

Canarias no necesita ruedas de prensa vacías de contenido, Canarias necesita hechos. Defender nuestra sanidad pública es defender la equidad entre islas y el derecho a ser atendido con dignidad, vivas donde vivas. Canarias necesita reforzar plantillas, reducir listas de espera, mejorar la Atención Primaria, una apuesta real por la salud mental y dar más capacidad resolutiva a nuestros hospitales de islas no capitalinas.

De las decisiones de hoy, se definirá la salud de la Sanidad canaria del mañana. Potenciar la sanidad pública canaria es apostar por cohesión, equidad y futuro para nuestra gente. No va sólo de recursos, va también de gestión más profesionalizada.

Porque frente a quienes defienden la gestión privada y que nuestra vida debe depender del dinero que tengamos en el bolsillo, el Partido Socialista defiende unos servicios públicos fuertes para que la vida no sea una moneda de cambio. Y te afecta, nos afecta. Porque afecta a nuestros padres y madres, a nuestros hijos e hijas, a nuestros amigos y amigas, a nosotros y nosotras. El bienestar y la salud de nuestra gente tiene que ser una prioridad y nuestro sistema de salud, no me cansaré de decirlo alto y claro: NO SE VENDE.