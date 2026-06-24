Siete minutos de hipocresía

Siete minutos. Todos los españoles pudimos ver que ese fue el tiempo que se tomaron los diputados españoles para aplaudir las palabras del Papa. Siete minutos de cerrada ovación, de asentimientos solemnes y de muestras de respeto hacia un mensaje que apelaba a la dignidad humana, a la defensa de la vida, a la responsabilidad moral y a la necesidad de poner a las personas en el centro de las decisiones políticas. Ante tal estruendo, muchos llegamos a sentirnos reconocidos, orgullosos y hasta eufóricos.

Durante siete minutos pareció que existía un amplio consenso con las palabras del Papa y con los deseos de la mayoría del pueblo. Durante siete minutos de ovación aparentemente auténtica, dio la impresión de que las diferencias ideológicas quedaban suspendidas y de que todos compartían nuestra misma convicción: que la política debe estar al servicio del bien común y que la dignidad de cada ser humano merece protección y respeto.

Pero los aplausos son fáciles. Actuar conforme a esos principios que se aplauden es mucho más difícil. La verdadera dimensión de la sinceridad política no reside en los gestos solemnes ni en las ceremonias institucionales. No está en las fotografías, ni en los discursos, ni en las sonrisas de complacencia. Está en las decisiones y en las actitudes que se debieron tomar al día siguiente. Está y sigue estando en la forma de tratar a quienes tienen menos voz.

Y es precisamente ahí donde muchos ciudadanos percibimos una contradicción. Al día siguiente de los aplausos, la inevitable y necesaria confrontación política degeneró en la vil descalificación política del adversario. Como es habitual, se practicó la “escucha pasiva”, esto es, la antesala del discurso envenenado. Los insultos siguieron ocupando más espacio que los argumentos y la tensión se apoderó los escaños. La estrategia partidista volvió a imponerse sobre la búsqueda de acuerdos. Las palabras tan celebradas del Papa jamás atravesaron las puertas del hemiciclo y, por tanto, perdieron la ocasión de ser efectivas. Claro nos queda que nuestros políticos no tienen que padecer los inconvenientes de la conciencia.

Nuestra política nacional parece haberse acostumbrado a una ridícula doble moral. Se honran públicamente unos principios mientras se actúa en sentido contrario. Se elogian la concordia y el respeto mientras se alimenta la polarización. Se exalta la solidaridad mientras se buscan beneficios electorales explotando los miedos de la sociedad. Se reivindica la dignidad humana mientras se clasifica a las personas según su utilidad política.

La cuestión de la inmigración constituye uno de los ejemplos más visibles de esta contradicción. Resulta sencillo hablar de humanidad en abstracto; mucho más difícil es defenderla cuando se trata de personas concretas que llaman a la puerta de nuestras fronteras. Entonces aparecen los cálculos electorales, las encuestas y los discursos destinados a tranquilizar a quienes consideran que la solidaridad siempre debe tener límites estrictos.

Ninguna sociedad puede ignorar los desafíos que plantea la inmigración. Los Estados tienen el derecho y la obligación de gestionar sus fronteras, ordenar los flujos migratorios y garantizar la convivencia. Sin embargo, existe una diferencia radical y profunda entre gestionar un fenómeno complejo y convertir a los inmigrantes en una herramienta de confrontación política. ¿Qué legitimidad moral conserva la política cuando el ser humano desaparece detrás de las estadísticas? Acaso el problema más grave no sea la discrepancia ideológica. En democracia, las discrepancias son necesarias e imprescindibles. El problema surge cuando los principios se convierten en simples aderezos retóricos.

Los ciudadanos esperamos que nuestros representantes sean coherentes. Esperamos que exista una relación manifiesta entre las palabras y los actos. Por eso aquellos siete minutos de aplausos, lejos de ser una muestra sincera de respeto hacia un mensaje que invita a una política más humana, se ha convertido en el símbolo de una distancia creciente entre la representación pública de la virtud y la práctica cotidiana del poder. En cualquier caso, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué valor tienen los aplausos cuando no transforman las conductas? Porque la historia política está llena de discursos memorables y de ovaciones interminables. Lo que resulta mucho más raro es encontrar dirigentes capaces de llevar esas palabras a la realidad.

Y probablemente ahí resida la diferencia entre la convicción y la hipocresía. La convicción aplaude y actúa. La hipocresía aplaude y olvida; tan sólo siete minutos después.