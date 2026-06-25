No solo es amor: es dignidad

Durante décadas, el mensaje público de la diversidad se ha construido alrededor de una idea aparentemente amable, sencilla y fácil de compartir: el amor. 'Love wins'. 'Love is love'. El amor es amor. El amor libre. El amor como respuesta, como bandera, como refugio y como lema. Y no está mal. El amor importa. El amor ha sido, muchas veces, una forma de resistencia frente al odio. Pero reducir el Orgullo LGTBIQ+ únicamente al amor es quedarse en la superficie de una realidad mucho más profunda, política, humana y urgente.

Porque el Orgullo no existe solo para recordar que dos personas pueden quererse. Existe para defender que todas las personas tienen derecho a ser. A nombrarse. A vivir sin miedo. A ocupar el espacio público sin pedir permiso. A no tener que explicar constantemente su identidad. A no ser toleradas como una excepción, sino respetadas como parte legítima de la sociedad.

Un gay no es gay únicamente porque ame a un hombre. Una lesbiana no es lesbiana únicamente porque ame a una mujer. Una persona trans no está reivindicando a quién ama, sino quién es. Una persona bisexual, no binaria, intersexual, queer o asexual no cabe en un eslogan cómodo si ese eslogan no se esfuerza por entender la complejidad de su existencia. Por eso el mensaje, las palabras, los carteles, los discursos importan… Y la forma en la que contamos el Orgullo también importa.

Durante demasiado tiempo se ha hablado de “Orgullo Gay” como si el resto de letras fueran invitadas secundarias en una casa que también han construido. Es cierto que la expresión forma parte de una tradición histórica y popular, pero también es cierto que hoy sabemos más y estamos obligados a ser más precisos. No se trata de borrar nada, sino de ampliar la mirada. No se trata de corregir por corregir, sino de nombrar mejor para incluir mejor. El Orgullo es LGTBIQ+ o no es plenamente Orgullo. En él caben los gays, sí. Pero también las lesbianas, las personas trans, bisexuales, no binarias, intersexuales, queer, asexuales y todas aquellas identidades que durante años fueron desplazadas incluso dentro de los propios márgenes.

Deconstruirse no debería entenderse como una moda ni como una penitencia

Deconstruirse es tener la humildad de aceptar que no siempre hemos estado acertados, que algunas palabras se nos han quedado pequeñas y que algunos mensajes, aunque nacieran con buena intención, ya no bastan. Es revisar lo aprendido. Es escuchar a quien durante mucho tiempo no tuvo micrófono. Es entender que el respeto no consiste solo en no insultar, sino también en hacer el esfuerzo de nombrar bien, representar bien y no apropiarse de una lucha que tiene heridas, memoria y protagonistas concretos.

Y aquí conviene decir algo con claridad: el Orgullo tiene espacio para todo el mundo, pero no todo el mundo debe ocupar el mismo lugar. Las personas aliadas son necesarias. Más que necesarias: son fundamentales. Las aliadas y los aliados han estado muchas veces donde hacía falta estar: en las aulas, en las familias, en los trabajos, en los grupos de amigos, en las instituciones, en las conversaciones incómodas. Muchas personas LGTBIQ+ podemos recordar perfectamente a esa amiga que dio la cara en el colegio, a esa compañera que cortó un comentario homófobo, a esa madre que aprendió, a ese profesor que protegió, a esa persona heterosexual que decidió no mirar hacia otro lado.

¿Cómo no van a tener cabida las personas aliadas en el Orgullo? Claro que la tienen. Pero tener cabida no significa encabezar siempre. Acompañar no significa sustituir. Apoyar no significa ocupar el centro. Y este matiz, aunque incómodo para algunos, es imprescindible si queremos hablar de compromiso real y no solo de simpatía aparente.

En demasiadas ocasiones, en fiestas, galas, premios o actos celebrados bajo el paraguas del Orgullo, siguen ocupando los lugares principales personas que no pertenecen al colectivo y que, además, no siempre articulan un mensaje verdaderamente conectado con la reivindicación LGTBIQ+. No se trata de negarles reconocimiento ni de levantar muros. Se trata de hilar fino. De preguntarnos a quién estamos visibilizando, qué trayectorias estamos premiando y qué mensaje estamos lanzando. Si un acto nace para reivindicar realidades silenciadas, lo mínimo es que esas realidades estén en el centro. Hablar, en definitiva, de aquello que hace que el Orgullo siga siendo necesario.

Porque el Orgullo no es solo una fiesta. También es una manifestación. No es solo música, carrozas, brillos y celebración. También es memoria, calle, denuncia y pedagogía. Es alegría, sí, pero una alegría conquistada. Una alegría que viene de personas que fueron insultadas, perseguidas, expulsadas de sus casas o ridiculizadas en sus trabajos. Por eso conviene cuidar el mensaje. No por purismo. Sino porque cada palabra bien colocada puede abrir una puerta, y cada mensaje mal enfocado puede volver a dejar a alguien fuera.

La sociedad será mejor cuanto más diversa, más inclusiva y más consciente sea. Pero para llegar ahí no basta con repetir lemas bonitos. Hay que revisar los mensajes, los espacios, los protagonismos y las formas. Hay que entender que el Orgullo no va únicamente de amor, aunque el amor esté presente. Va de identidad. Va de derechos. Va de memoria. Va de dignidad. Va de poder decir “soy” sin que nadie convierta esa palabra en amenaza.

Quizá de eso se trate, precisamente: de dejar un poco de lado el orgullo personal para cuidar mejor el Orgullo colectivo.