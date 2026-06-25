Breverías 173

Últimamente mi proveedor de cookies parece estar algo confundido, pues se ha puesto a proponerme la lectura de capítulos de una serie denominada «Qué pasaría si».

Y como si no tuviéramos suficientes problemas que sí están pasando ya, me bombardea con situaciones hipotéticas como: «¿Qué pasaría si Urano colisionara con la tierra?»(Nada bueno, una conflagración desastrosa…y encima maloliente). O bien: «¿Qué pasaría si una bomba nuclear explotara en el espacio?» ( Aquí nos proponen enviar al sol todo el arsenal nuclear guardado en la tierra. Resultado: inapreciable. Un viaje para el que desde luego no hacían falta ningún tipo de alforjas). Y en el colmo de la fascinación por lo ilusorio: «¿ Qué pasaría si la tierra fuera realmente plana?». No me he molestado en leerlo. Y por supuesto que no alcanzo a comprender que una serie de este jaez pueda contar con varios millones de «suscriptores» como me informa amablemente Google, la propia responsable de enviarme, sin haberlas solicitado, tantas hipótesis, no solo inverosímiles en su planteamiento, sino en el tratamiento de su desenlace.

*

Yo comprendo la filosofía de los cookies, una especie de mecanismo boomerang; si tú te confiesas en la red sobre los temas de tu interés, te informan sobre lo solicitado, pero a renglón seguido te acribillan con sueltos sobre temas similares. Por ejemplo si te interesas digitalmente sobre un tipo de tumbona, no podrás evitar, a menudo cuando ya has adquirido el modelo de tu predilección, recibir una lluvia de propuestas comerciales sobre sillones de playa, hamacas de distintos tipos y tentadoras ofertas difíciles de rechazar.

*

Aunque otra característica de este tipo de informaciones no solicitadas es la frecuente confusión en las apetencias del destinatario de los cookies. Por ejemplo en un caso que me afectó durante un tiempo fue que mi mentor de Google creyó ver en mí un «hater» de la reina Letizia, digamos que un «odiador» con una obsesión personal con dicho personaje.

Pues como resultado de dicha equivocada suposición me fue retroalimentada una sucesión de informaciones negativas de la reina, que por cierto a mí siempre me ha caído bien.

Y lo quisiera o no, me era imposible evitar estar al día de todo lo negativo que le afectaba a mi «odiada», a la que no se le pasaba una, ni siquiera la ocasión en que se le descubrió que uno de los pliegues de su falda plisada no conservaba la verticalidad de los demás.

*

Lo malo es que con el avance de las nuevas tecnologías este fenómeno se va a ir perfeccionando y aplicándole por ejemplo el potencial de la inteligencia artificial, Google terminará sabiendo de nosotros más que nosotros mismos. Y así, en vez de rectificar nuestros prejuicios y corregir nuestros desvaríos se limitará a hacernos el gusto y ponernos al día de cuanta información disponga que consolide nuestras manías y nos reafirme en nuestros delirios. Y de este modo logrará afianzar nuestra fidelidad a su navegador, y por tanto la derivada de su propio éxito comercial, que es en definitiva de lo que va todo el tema.