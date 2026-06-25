Nos separa un monte de incomprensión. Un abismo difícil de salvar donde escasean puntos de encuentro y abundan vectores lanzados sin encontrar la tangencia. Dialogo de besugos. Así es hoy la opinión encontrada de los españoles.

Dice la Biblia que la respuesta divina a la soberbia humana fue el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra y la Torre de Babel. Pues aquí ya tenemos la Torre de Babel como castigo, nos entendemos poco y mal pero peor que como nos llevamos. Los discursos no son racionales, porque no comparten vocabulario y matices. Disentimos de forma pasional y con demasiados prejuicios que llevan colgado casi siempre el atributo de la simplicidad. Afortunadamente el monte de discrepancia no es un monte de odio.

Y lo dijo Borges, hay que tener cuidado al elegir a nuestro contrincante porque uno termina pareciéndose a ellos. Qué horror, si no tengo cuidado puedo terminar pareciéndome a Isabel Ayuso o a Eduardo Inda.

Orwell en Rebelión en la Granja ya explicaba que quien controla el lenguaje y el miedo al final controla la verdad. Orwell nos proponía a las ovejas como un ejemplo de masa movida por prejuicios sin razones. Las ovejas en la granja repetían de forma constante lemas que anulaban cualquier atisbo de pensamiento crítico. Las ovejas no piensan sino repiten consignas.

Cuatro patas sí, pero dos pies mejor. Los primeros son los animales manipulados en la granja y los dos pies son las personas que los manipulan. Los cerdos pasan de ir en cuatro patas a caminar sobre dos.

Hay españoles que han vivido mucho tiempo con una mirada ingenua que es mirada sin malicia. En la mesa de noche hemos guardado el Elogio de la Locura. Erasmo lo pensó como un catecismo de supervivencia psicológica para soportar el día a día. Hemos adoptado ese manual para superar la amargura de opinión de cada día, una anestesia para superar la realidad.

Pero de pronto una buena masa ha entendido que no quiere militar en la Cofradía del Chupete que tiene en sus estatutos la prohibición de chuparse el dedo. Porque muchos al mismo tiempo ya comprenden la razón por la que los partidos no pudieron renovar en cinco años el Consejo General del Poder Judicial.

La gallina de los huevos de oro, pero entendida la gallina como el ente del que se vale un huevo para tener disponible otro huevo de una similar naturaleza. Nada cambia, que de eso se encarga la gallina. Para que el huevo sea siempre parecido. Mismo Consejo para nombrar jueces y mejor trato para aquellos que son uno de los nuestros.

En 1971 un hombre que dijo llamarse Cooper secuestró un Boeing entre Oregón y Seattle. Cobró el rescate y se tiró en paracaídas. Nunca más se supo del asunto. Ni del tal Cooper. Un misterio sin resolver. Nos produce una especie de rabiosa impotencia el que haya sido en serio y no en broma que alguien haya dicho que resulta impreciso reconocer la identidad de M. Rajoy. Es un desprecio a la inteligencia e incluso a Mariano al que leo en su crónica cuando juega al fútbol la selección española.