Hacia la catástrofe

En su última intervención en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez –entre flaco y esquelético, el rostro chupado, los ojos aguachentos, el pelo muy corto cada vez más canoso– me recordó mucho a un pibe que siempre hacía guardia en los aparcamientos situados junto a la entrada al Hospital de La Candelaria. No era el más popular entre los aparcacoches, pero sí el más listo, ágil y rápido. Se encargaba de tu vehículo en cinco segundos porque ni siquiera su aspecto inequívoco de consumidor (y vendedor) de mierda insana conseguía hacerlo repelente. Sánchez se le parecía muchísimo, hasta en esa guapura de cincuentón encantado de su hocico y sus andares, con la diferencia de que él se apropia de tu coche y en la plaza que quedaba libre solo aparca el suyo, y si te nota demasiada cara de asombro te explica que la pregunta no es por qué no mueve su coche de la plaza, sino cómo no lo iba a dejar ahí, con lo que beneficia a todo el mundo y lo bonito que luce bajo el sol de un verano luminoso y temprano. Al final se aprobó una moción que emplazaba al presidente a someterse a una cuestión de confianza si estaba decidido a no convocar elecciones. En el segundo punto se le exigía a Sánchez asumir responsabilidades políticas por los casos de corrupción que asedian a su partido y a su gabinete ministerial. Votaron a favor el PP, Vox, Junts y UPN. Coalición Canaria no lo hizo, pero ya verán ustedes que los ministros y portavoces socialistas continuarán en Madrid baboseando frente a la derecha independentista catalana mientras en Canarias se definirá a Fernando Clavijo y los coalicioneros como unos broncas obsesionado por el enfrentamiento.

Ha quedado documentado gracias a una votación en el pleno de la Cámara que la mayoría parlamentaria demanda al presidente que se largue o, al menos, que aclare por votación sus apoyos parlamentarios. Sánchez abandonó el hemiciclo entre carcajadas y aplaudiéndose a sí mismo. No convocará. No dimitirá para dejarle al cargo a otro compañero, como él mismo le demandó a Mariano Rajoy en la moción de censura de 2018 interpretada por el canalla de Ábalos. Y no es que espere –como todavía se escucha a un par de almas de cántaro– que algún milagro le permita la remontada electoral. Compra tiempo para preparar unas elecciones plebiscitarias como campo de batalla propagandístico donde no se votará a un programa político, sino un líder y un destino: el progresismo democrático y plurinacional frente al fascismo de la derecha ultraderechizada y la ultraderecha francopantana. Utilizará los escándalos judiciales –ya lo está haciendo– como combustible de esta estrategia de exasperación A estas alturas de una legislatura que jamás debió empezar –emporcada en su pila bautismal por la suprema e irresponsable corrupción política que supuso la amnistía a Puigdemont et alii– sospecho que Sánchez contemplaría como una oportunidad que algún tribunal solicitara a las Cortes su suplicatorio para ser procesado y alcanzar así la estatura de víctima heroica de la democracia socavada por la reacción judicial y las élites financieras y empresariales: caballeros que jamás han ganado tantísima pasta como bajo este Gobierno.

¿Cómo es que el PSOE asiste en silencio –cuando no jalea– esta serie de catastróficas desdichas sin pedir ninguna responsabilidad a su dirección y, en especial, a su secretario general? Porque dos generaciones de socialistas han prosperado bajo el sanchismo, cuyos condotieros seguirán influyendo decisivamente en la configuración de todas las listas electorales el próximo año. El PSOE canario está dirigido –poco y mal– por un sanchista de primera hora, Ángel Víctor Torres, que además es ministro, es decir, doblemente sanchista y adorador del Puto Amo. Torres arrastrará a todo su partido al suicidio tras las barrabasadas del secretario general, su guerracivilismo cínico y gamberro. Con su sonrisita ratonil y su argumentario misérrrimo los llevará de la mano a la catástrofe. n