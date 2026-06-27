Indomesticables

Iba a escribir para quejarme de la gente que comenta cualquier post en el que se mencionan las celebraciones del Orgullo pidiendo que las cancelen, que las boten pa la basura porque todo está ya bien o porque, y así mismo lo dicen sin vergüenza ninguna, mejor que nada esté bien, que se siga sufriendo en favor de una forma de existencia que a elles les calza calcetinita y para mantener ese taloncito ahí plantado pues hay que. Ni siquiera. No creo que tenga que ver siquiera con mantener, no creo que haya un miedo ahí burbujeando a que algo relacionado con la familia tradicional, con la vida heteronormativa, vaya a perderse (porque no va a hacerlo): creo que hay algo muy feo en los seres humanos que nos agarramos mentalmente a nuestra propia vida cuando no nos da problemas y creemos que, si a nosotres no nos los da, no debería dárselos a nadie, pues a nosotres no nos ha costado tanto llegar a ser quienes no sufren, y entonces al alcance de cualquier mano extendida que de verdad quiera que.

Supongo que estoy intentando definir el privilegio. Privilegio es estar en la posición no tan damnificada por una ramita en concreto del sistema de opresiones en el que vivimos. Y sí, vivimos en un sistema de opresiones, eso no hace falta ni explicarlo: hemos ordenado mal el mundo, por oposiciones que se nos cuelan dentro como un esqueletito del pensamiento y configuran nuestras formas de mirar, entender y sentir. El pensamiento occidental está construido a través de binarismos: la vida y la muerte, el día y la noche, pero también lo bueno y lo malo, lo hermoso y lo horrible, lo moral y lo inmoral, naturaleza y ciudad, lo nuestro y lo ajeno. Tú y yo. Y hombre y mujer, claro. No me quiero meter aquí ahora. Voy a hablar hoy de esos comentarios jediondos que me hacen querer vomitar por lo que dicen pero sobre todo por la falta de sensibilidad, curiosidad e información que demuestran. De quien pide que cancelen el Orgullo porque no está de acuerdo ya nos lo esperamos todo; pero ¿qué pasa con quien pide que lo cancelen porque le parece que no es tan difícil ser queer en este mundo y ya está todo arreglado ya?

Privilegio es la posición, y es una posición que conlleva una perspectiva desde la que no puede contemplarse el paisaje completo si se mantiene la postura recta hacia arriba así como caíste colocade cuando te soltaron y pum. Hay que agacharse, contorsionarse un poco, exponerse a cierto dolor en el esternocleidomastoideo, para ver ciertas cosas. Y en cuclillas, viendo, observando, no solo se entienden mejor las realidades de les otres, siempre como si fueran un poco otra lengua y tuviéramos que intentar traducirla con cuidado para que quepa en la nuestra. No solo se entiende mejor lo que es tan importante entender: que suceden cosas que desde nosotres no vemos. También se entiende mejor lo que nos pasa a nosotres. El hecho de que nosotres, a veces, no podemos, justo eso, entender: otra cosa que no se capta desde la posición de privilegio es cómo se construye nuestro privilegio. Sé que esto es complejo, pero vuelvo al símil de la lengua. Si no supiéramos que en el mundo se hablan otros idiomas, no sabríamos que el nuestro es un idioma. Pensaríamos que es “el lenguaje”. Y ahí habría bocas sí habiéndose dado ya cuenta porque esa lengua que se hace pasar por “el lenguaje” las excluye a ellas y no las comprende. Y haciendo uso de ella, no pueden, por nada del mundo, nombrarse. No existen.

Iba a escribir hoy sobre esos comentarios (perdón por la palabra que voy a usar, pero la uso en este contexto concreto) ignorantes. Más bien diría desinformados, insensibilizados. Lo estoy haciendo, no puedo parar, porque uno de los motivos para celebrar el Orgullo es la rabia. Pero voy a intentar irme a lo que de verdad quiero contar hoy. Otro de los motivos para celebrar el Orgullo es celebrar. En sí. Sentirte rodeade de gente que no es que hable tu misma lengua, es que es consciente de que las lenguas son infinitas y escuchar es un acto político y humano. Bajarte las lagrimitas por la cara por todo lo que hemos sufrido y sufrimos, por todo lo que han sufrido y sufren les otres, y exprimir la fiereza y la ternura de un espacio seguro, complejamente seguro. Lo que quería decir hoy es que ser queer es ser indomesticable. Podríamos hablar la lengua que no nos habla para sobrevivir, pero escogemos formar parte de la construcción de un mundo en el que no tengamos que hacerlo, en el que nuestra diversidad idiomática no compense nada sino se expanda y se enrosque sobre sí misma para hacer frente a esa lógica de oposiciones que lo queer derriba. ¿Quién nombra mejor, hm? Si una cosa es una lengua y la otra es una voluntad de entendimiento extrema, siempre abriéndose.