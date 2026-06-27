Sánchez y Feijóo, choque de impotencias

La escena del jueves en el Congreso resume mejor que cualquier discurso el estado de la política española. A un lado, la bancada del PP gritaba «¡Dimisión!, ¡dimisión!» al presidente del Gobierno. Al otro, Sánchez aplaudía y se carcajeaba con sus diputados después de que la Cámara hubiera aprobado por mayoría exigirle la dimisión y la presentación de una cuestión de confianza.

Unos y otros simulaban celebrar algo, pero en realidad exhibían sus límites. Sánchez reía porque sabe que esa votación no le obliga jurídicamente a nada: no dimitirá ni se someterá a una cuestión de confianza si no quiere. Feijóo jaleaba a los suyos porque había logrado hacer visible que el Gobierno puede seguir en La Moncloa, sí, pero sin el respaldo de la mayoría del Congreso.

Lo que ambos trataban de ocultar era su propia impotencia. La de Sánchez para gobernar; la de Feijóo para desalojarlo. El presidente ha perdido la mayoría de la investidura y depende de unos socios que ya no actúan como aliados estables y que lo observan con una desconfianza creciente. El líder del PP puede ganar votaciones simbólicas, desgastar al Gobierno y acreditar su aislamiento, pero no dispone de una mayoría alternativa.

Sánchez resiste; Feijóo espera. El primero avanza por inercia, confiado en que sus socios no darán ningún paso que vaya más allá de los reproches públicos. El segundo aguarda a que la corriente arrastre el cadáver político del presidente, aunque en parte del partido y de las bases empiece a instalarse la sospecha de un déficit de liderazgo.

España queda atrapada entre dos debilidades, la de un Gobierno sin mayoría para hacer avanzar la legislatura y la de una oposición sin fuerza para sustituirlo. No hay Presupuestos, no hay reformas de fondo y el día a día se construye al ritmo de los sumarios judiciales. La política española no vive un duelo de liderazgos, sino un choque de impotencias del que solo puede brotar una legislatura en suspenso.