El sonido de los dioses

Lo de festejar el Día mundial de la música, en el mes de junio, fue idea en el año 1982, del ministro francés Jack Lang con el fin de unir la noche más corta del año con la música. De la fruta que aparece en retoños de primavera a los múltiples sabores veraniegos. Lo mismo que plasmó en un sublime pentagrama Vivaldi en su Cuatro Estaciones. Resulta que un hombre y por qué no una mujer curiosa en los albores de la raza homínida se entretuvo con el hueco de una caña. Se atrevió a soplar y se asombró del sonido del aire. Le hizo unos agujeros y descubrió la melodía de la flauta. Centenares de miles de años después, cuando ya el hombre era homo sapiens, Pitágoras, famoso por la teoría que lleva su nombre, observó el golpe del martillo sobre el yunque e inventó el gradiente de la escala musical. En la antigua ciudad de Ugarit, al norte de Siria, se encontró una tablilla con fragmentos de un himno religioso datado en unos 1400 años a. C. El epitafio encontrado en una columna de Éfeso de 200 años a.C. contiene una columna funeraria con la primera composición musical de anotación completa. Al mítico Ulises le preguntaron que por qué tocaba tan bien la lira y respondió que no era él, sino que un dios la puso en su mente. Jenofonte en la Anábasis cuenta como los guerreros aumentaban su ardor con la trompetería. Algún entrenador de fútbol hacía que sus jugadores escucharan piezas de Wagner antes de pisar el pasto. Los versos de la Ilíada escritos en hexámetros dactílicos hablan de que el ejército de la Hélade cantaba descansando en sus tiendas antes del asedio a la ciudad de Troya. Inauguraron la tradición de los cantares de gesta, el romancero cantado por ciegos, los trovadores a las doncellas debajo de las almenas y el bolero, poesía cantada para enamorar. En plena época clásica griega el gran Aristóteles despertaba a sus discípulos con el tañido de la lira. Platón, en La República, relaciona la música con el orden social. Con el culto y las plegarias a un Dios. Convierte a ateos en creyentes de algo que puede existir más arriba que este perro mundo. Así le ocurrió a Bertrand Russel cuando entró en una catedral y escuchó el canto gregoriano de los canónigos en el coro. La música siempre asociada a la Literatura, la guerra, religión, Filosofía y las Matemáticas. Schopenhauer un pesimista recalcitrante decía que la música estaba en la pirámide de todas las artes porque dice algo acerca de las cosas. Hay veces que una canción de infancia alegra los días tristes porque también somos los que recordamos. Incluso para aquellos que han perdido la memoria del tiempo y quienes son los otros por el insidioso Alzheimer, despiertan de su letargo tramposo cuando escuchan las notas escondidas en el sistema límbico lugar del cerebro emocional. Cerebro que es musical e influye en el aprendizaje de las cosas y la aptitud sensorio motriz desde la infancia. Los géneros musicales animan una fiesta colectiva, impulsa los pies a moverse en cientos de danzas. Lenta en arrumacos venturosos en un baile de amor. Comprobado que hace a las personas mejores, más empáticas con los estados mentales y sentimientos de los demás. Activa los neurotransmisores dopamina y serotonina tanto o más que el placer de la comida o el sexo. La música es el gemido del viento, el De profundis de un Réquiem, como el de Mozart la primera composición en el ranking de la música clásica y religiosas, la intimidad del austero gregoriano cuyo eco sublime se expande entre los arbotantes y cúpulas de una catedral, la explosión de un Aleluya, el arrorró de una madre para dormir a su niño, la serenata apasionada de un enamorado, el eterno sonido de los dioses.