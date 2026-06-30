Los guantes de Horkaš seducen a Hull City, Celtic, Olympiacos y Sevilla

La UD Las Palmas se encuentra ante una de las operaciones más relevantes del próximo mercado: la posible salida de Dinko Horkaš, un portero que en apenas dos temporadas ha pasado de apuesta de futuro a convertirse en uno de los activos más cotizados de la plantilla. El guardameta croata llegó al club grancanario en el verano de 2024 a coste cero, tras finalizar su etapa en el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria, firmando hasta el 30 de junio de 2028. Lo que entonces parecía una incorporación discreta, pensada para ampliar la competencia bajo palos y proyectar futuro, puede acabar transformándose en una de las operaciones más rentables de los últimos años para la entidad amarilla.

Horkaš ha completado una campaña de notable crecimiento, consolidándose como una pieza clave en la portería gracias a su regularidad, seguridad y capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Su rendimiento ha despertado el interés de varios clubes europeos, que siguen su evolución desde hace meses. En ese contexto, la UD Las Palmas contempla una posible venta que podría situarse entre los siete y los diez millones de euros. Una cifra que, tratándose de un futbolista incorporado sin coste de traspaso, supondría una importante plusvalía y un nuevo éxito para la política de captación y revalorización de talento del club. El interés no es casual. El mercado europeo busca cada vez más porteros con experiencia competitiva, margen de crecimiento y capacidad para rendir de inmediato. Horkaš reúne todas esas condiciones y se ha situado en una posición destacada dentro del escaparate internacional.

Entre los clubes que siguen de cerca su situación figuran el Hull City, atento a las oportunidades del mercado de porteros; el Celtic de Glasgow, que estudia alternativas para reforzar una posición clave de cara a sus compromisos europeos; el Olympiacos de Grecia, que también rastrea guardametas con proyección y experiencia; y en España, el Sevilla FC, que contempla la portería como una de sus prioridades y tiene al croata entre sus opciones.

Por el momento no existe ninguna oferta formal sobre la mesa, aunque se espera que el mercado se active con mayor intensidad una vez finalice el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Será entonces cuando muchas operaciones aún en fase de estudio puedan transformarse en negociaciones reales. La combinación de rendimiento inmediato, potencial de crecimiento y coste de adquisición nulo ha convertido al croata en una de las piezas más atractivas del mercado dentro de la plantilla amarilla. A sus 27 años, atraviesa probablemente el mejor momento de su carrera y ofrece un perfil que encaja tanto en proyectos de presente como de revalorización futura.

Mientras tanto, en la UD Las Palmas se da por hecho que el verano traerá movimientos importantes bajo palos. Una eventual venta de Horkaš permitiría al club ajustar una parte relevante del presupuesto de la próxima temporada y reforzar su planificación deportiva. El guardameta, por su parte, no descarta dar un nuevo paso en su carrera. Si la operación termina cerrándose en las cifras que se manejan, el croata pasaría a formar parte de las grandes operaciones recientes del club, como ejemplo del éxito de su política de captación y desarrollo de talento.