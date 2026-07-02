La carrera de la vida

Nací en el siglo veinte, a mediados. Mi vida transcurrió los primeros años como la de la mayoría de los niños de aquella época, unos con más medios para poder vivir y otros con menos, unos con más cariño y otros sin él. Pasaron los años y tuve una adolescencia sin grandes altibajos, así me fui haciendo mayor, hasta el día de hoy en que soy lo que se denomina tercera edad.

A mis años considero que tengo mi mente bien, yo diría muy bien, con todos los muebles de mi cabeza organizados por distintas secciones. Me congratulo por ello y no pido más que no cambiar nunca en ese aspecto.

La mente la tenemos para pensar y hoy por desgracia no reconozco al ser humano, no reconozco el mundo donde vivo, es como si en un sueño me hubieran transportado a otra galaxia.

Cuando tuve juventud no tenía dinero pero sí dos manos con las que poder salir adelante y así lo hice, con mucho esfuerzo, pero lo conseguí.

¿Qué le pide hoy el ser humano a la vida? Tener más que otros, buena apariencia y bolsas de compra a destajo, no importa cómo se consiguen.

Me muestro como soy y digo lo que pienso. Vida solo hay una, no corran, se les irá antes, no aparenten, sean por dentro y no por fuera, lo de fuera se marchita.

Tuve una persona en mi vida que su máxima era para vivir hace falta muy poco y para ser feliz, menos, querer serlo.

Digo como Groucho Marx, una vez decepcionada, «párenme el mundo que me quiero bajar».