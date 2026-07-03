El 6 de junio de 1983, durante el acto de investidura como primer presidente del Gobierno de Canarias, Jerónimo Saavedra Acevedo, concluía su intervención con unas palabras que, más de cuatro décadas después, mantienen plena vigencia:

«Termino la exposición de mi programa repitiendo que Canarias es posible, y es por ello que en esta hora la solidaridad no es una palabra hueca, sino que debe ser un ejercicio diario y permanente, de un canario para con otro, de nuestras islas entre sí. Porque Canarias solo es posible entre todos, como un ejercicio permanente de comprensión, imaginación y esfuerzo».

Inspirada en este espíritu nace la Asociación Cultural Canarias Es Posible, una iniciativa que pretende continuar el legado de quien fuera el primer presidente de la Comunidad Autónoma, promoviendo el conocimiento, la reflexión y la participación ciudadana en torno a la realidad histórica, cultural, social, económica e institucional de Canarias.

La asociación surge de la iniciativa de un grupo de canarios y canarias convencidos de la necesidad de abrir nuevos espacios de reflexión sobre la Canarias de hoy y, especialmente, sobre la Canarias del mañana. Un análisis que debe construirse desde la pluralidad y contando con las voces de todo el Archipiélago, enriqueciendo así el debate sobre el futuro que queremos para nuestra tierra.

El objetivo de Canarias Es Posible es contribuir, desde la imaginación, el diálogo y el pensamiento compartido, a seguir construyendo una Canarias más fuerte, más cohesionada y más preparada para afrontar los desafíos del presente y del futuro, alejándose de la autocomplacencia y poniendo en valor los elementos de unión que conforman nuestra identidad común.

La asociación nace desde el respeto y la comprensión hacia la diversidad de ideas y sensibilidades que coexisten en nuestra comunidad. Por ello, defendemos un proyecto integrador, abierto y sin exclusiones, con la vocación de convertirse en un foro permanente de reflexión, encuentro e intercambio de ideas al servicio del progreso de Canarias.

La educación y la cultura constituyen, asimismo, dos de los pilares fundamentales sobre los que se asentará la actividad de la asociación, al entender que ambas son herramientas imprescindibles para el desarrollo y la mejora continua de la sociedad canaria.

En los próximos meses presentaremos a la sociedad civil, de todas las islas, el plan estratégico de la Asociación, concebido como una herramienta para sumar esfuerzos, fomentar la colaboración y, desde la transversalidad, contribuir a la construcción compartida de nuestro futuro.

El nacimiento de Canarias Es Posible se hace público hoy, 3 de julio de 2026, fecha en la que se conmemora el noventa aniversario del nacimiento de Jerónimo Saavedra Acevedo, con el propósito de honrar su memoria y asumir el compromiso de seguir difundiendo y promoviendo en la sociedad canaria los valores que inspiraron su trayectoria pública y política.

Porque, cuarenta y tres años después, sigue siendo cierto que Canarias solo es posible entre todos y todas.