Nuevo ciclo en el nacionalismo canario

La presentación de El Manual, de Iván Redondo, en el Club LA PROVINCIA logró convertir la renovada sala de Prensa Ibérica en Canarias en lugar de reflexión sobre el presente y el futuro de Canarias en el contexto de lo que ocurre en España. El exdirector del Gabinete de la Presidencia dibujó algunas tendencias que, a su juicio, marcarán las próximas elecciones. Cree que los partidos que denomina como pluridinacionales aún pueden dar una sorpresa y volver a liderar la etapa que se inicie a partir de 2027.

Iván Redondo no da por hecho un adelanto electoral. Y en su línea de trazar, y conseguir, objetivos aparentemente inalcanzables, que luego va y logra, vino a recomendar a las fuerzas políticas que respaldan a Pedro Sánchez que aprueben los Presupuestos Generales del Estado. Así podrían acudir a los comicios previstos en principio para el próximo año como formaciones de una coalición que cumple y sale reforzada de una legislatura hasta ahora sepultada por las acusaciones de corrupción generalizada.

El acercamiento entre CC y Municipalistas Primero Canarias, surgido tras la escisión de NC, fortalece un espacio político que durante años ha permanecido fragmentado"

Situó al Archipiélago como uno de los territorios donde podrían producirse movimientos políticos relevantes. Su mensaje apunta a la consolidación del peso del nacionalismo canario como actor central de la política autonómica. El acercamiento entre Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias, surgido tras la escisión de Nueva Canarias, constituye uno de los elementos importantes debido a que fortalece un espacio político que durante años ha permanecido fragmentado.

Papel determinante

La historia reciente de Canarias, dijo, demuestra que el nacionalismo ha desempeñado un papel determinante en la gobernabilidad de las Islas y, en ocasiones, de España. Las divisiones internas y la aparición de nuevas fuerzas redujeron en los últimos años esa capacidad de influencia. El proceso de acercamiento iniciado ahora responde a una voluntad de reconstruir ese espacio desde el ámbito local.

Carolina Darias, Fernando Clavijo, el director de LA PROVINCIA, Fernando Canellada, Pablo Rodríguez y Esther Monzón. / Andrés Cruz

Redondo interpreta ese movimiento como un proceso «desde abajo», capaz de generar nuevas mayorías y modificar las alianzas tradicionales. La verdad es que es una hipótesis razonable, aunque todavía prematura. Queda un año para las elecciones municipales y autonómicas y estatales. Éstas tal vez antes, tal vez después de la locales. La reconstrucción del nacionalismo isleño podría alterar tanto la distribución de votos como las posibilidades de pacto posteriores.

El asesor y estratega destacó la cultura de pactos existente en Canarias. A diferencia de otros territorios donde domina la confrontación, la política canaria apuesta por negociaciones, acuerdos y coaliciones"

Otro aspecto interesante del encuentro fue la reivindicación del papel singular de Canarias en el modelo territorial español. Redondo definió al Archipiélago como una «gran nacionalidad». Defendió la necesidad de reforzar una visión más plural del Estado frente a una excesiva concentración política y administrativa… en Madrid DF. Se trata de una reflexión que conecta con el debate sobre el equilibrio territorial y el reconocimiento de las especificidades de comunidades alejadas del centro.

Exceso de relato

El asesor y estratega destacó la cultura de pactos existente en Canarias. A diferencia de otros territorios donde domina la confrontación, la política canaria ha llevado a cabo durante décadas negociaciones, acuerdos y coaliciones. Esa capacidad para alcanzar consensos ha permitido garantizar la estabilidad en momentos de gran complejidad política y constituye uno de los rasgos diferenciales de Canarias.

Redondo animó a sustituir el exceso de relato por una política centrada en hechos que conecte con la creciente demanda ciudadana de eficacia en la gestión pública. En un contexto de polarización y de protagonismo de las redes sociales, la política afronta una transformación que hace que los liderazgos ya no se sostengan solo sobre la capacidad de comunicar, sino sobre la de ofrecer respuestas concretas a problemas complejos. Vivienda, movilidad, transición energética, empleo o cohesión territorial constituyen desafíos relevantes para Canarias y exigen pactos y acuerdos amplios con independencia de quién obtenga la victoria electoral.