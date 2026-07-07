Aromas peculiares en ‘Magnífica Humanidad’

Aprendí de Antonio Melián en sus reuniones con padres de catequesis, que en algunas cosas a la iglesia hay que quererla y entenderla como a la abuela. Él contaba que a sus hermanos a veces les decía: «Cosas de mamá ¿no la entienden? Ya saben ustedes como es eso». Nunca vi a unos padres que no entendieran el argumento.

Pero la abuela, como todas las abuelas, evoluciona gracias entre otras cosas a los nietos. Y así he visto abuelas que se manejan con el móvil. Aunque no usen a la vez dos pulgares. Pero se manejan y lo usan, y se comunican y se consuelan. Y se entretienen y aprenden, y se alegran.

Algo de eso pasa con las encíclicas. No siempre van todo lo deprisa que quisiéramos, pero sí que avanza. Y avanza creo mucho mejor que otras entidades, como el Comité Olímpico, el Gobierno, las consejerías, los sindicatos mayoritarios y no digamos la CEOE que es de lo peor. Hoy aludiré brevemente a avances de Magnífica humanitas. Deseando que aumente el diálogo en todas partes.

Lo primero que creo que hay que destacar es el propio título, algo que siempre es significativo en los documentos eclesiales. Estamos en un momento grave de la historia y la humanidad, pero ha decidido titularlo Magnífica humanidad. Porque la materia prima es buena. Venimos tocados por la Gracia, venimos del amor y tenemos una historia. Me recuerda aquella expresión de Pablo VI en su Testamento espiritual en que hablaba de una hora estupenda dramática. En el propio documento se verá claramente el realismo con el que mira a la sociedad. Pero en ningún caso cae en dejar de ver que la humanidad es magnífica.

Un segundo aspecto está en que (aunque no es la primera vez en documento pontificio) tiene una perspectiva dinámica. Tener perspectiva dinámica es que, aunque nos sintamos custodios de un depósito, el depósito de la fe, también experimentamos que el encuentro con Cristo es dinámico. Forma parte de ese dinamismo que la llamada Doctrina social de la Iglesia avanza. De manera creciente desde Pablo VI se acentúa el diálogo verdadero y vital con el mundo que incluye que la Iglesia también aprende.

Conectado con este aspecto señalo un tercero: parece que le ha dado otro golpe a la vieja doctrina de la guerra justa. Que la pone en cuestión sin condenarla del todo porque «abuela es así» que diría Melián, y se corrige sin pregonarlo. Pero no solo no calla sino que acertada y valientemente pone el acento en la industria bélica. En el negocio. No es nuevo, pero casi.

Además hace propuestas prácticas entre las que incluye que se siga la trazabilidad de cómo funcionan realmente las guerras, que se sepa quien toma las decisiones. Propone relanzar el diálogo desde un sano realismo (que evite la tentación tanto del idealismo como del cinismo) citando a Giorgio La Pira.

Aunque no sea del todo nuevo pone un acento llamativo -diferente por más incisivo que Francisco- en la crítica al asistencialismo. Presente en los Papas sí, pero hoy muy bien remarcado y desarrollado. Varias veces alude al protagonismo de los pobres en el documento.

Finalmente me parece muy llamativo que cuando nos hablen de una espiritualidad eucarística nos habla de que decir Amén es formar parte de un Cuerpo. No es un espíritualidad eucarística (hoy muy de moda) individualista y espiritualista sino comunitaria y que nos mueve a la justicia.

Estamos ante un gran documento en el que quizá la idea central sea que la Inteligencia Artificial es buena pero no debe caer bajo las garras de la tecnocracia. Pero también hace un buen resumen de los grandes principios de la Doctrina Social de la Iglesia y de algunos de sus hitos, sin dejar de hacer propuestas sugerentes y nuevas. Cosas de la abuela. Buenas siempre, y siempre aprendiendo.n