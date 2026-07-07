Los consignatarios hace más de un siglo

Hasta nuestras manos ha llegado un folleto publicado por la Junta de Obras de los puertos de La Luz y Las Palmas en el año 1911 que recoge el movimiento de buques producido en nuestro recinto durante el ejercicio de 1910, que alcanzó la cifra de las 6.170 unidades de todas clases entre vapores y vela. Es un esclarecedor reflejo de lo que era el tráfico en la bahía de Las Isletas a los 30 años de su puesta en servicio, toda vez que la primera piedra se colocó en 1883 con los muelles Grande y Santa Catalina.

Entre los datos curiosos que recoge la citada edición figuran, entre otros, el nombre de las empresas consignatarias que tenían oficina abierta en nuestro recinto para atender a los buques que arribaban y que con escala regular pertenecían a unas 50 navieras de 20 naciones encabezadas por Inglaterra, que aportó 2.361 barcos.

De estas agencias, que llegaban al número de 20, un 50% eran extranjeras lo cual ponía de manifiesto la influencia que ejercían en el despacho de buques sobre todo las británicas. Estas eran Yeoward Brothers, Grand Canary Coaling y Cia., Blandy Brothers, Miller y Cia., LasPalmas Coaling y Cia., Wilson Sons y Cia., Cory y Brothers, y Elder Dempster y Cia. Se completaban con la alemana Woermann Linie y la noruega Otto Thoresen. A ellas había que unir a las españolas Viuda de Tomás Gómez Bosch, M. Curbelo y Cia., Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios, De La Torre Hermanos, Juan Bordes Claverie, Rafael Gutiérrez Brito, Timoteo Chazal, Hijos de Juan Rodríguez y González, y Alfredo Williams.

Este era el Puerto de La Luz en los primeros diez años del pasado siglo, pasando la ciudad de 18.000 habitantes en 1890 a una población de 70.000 individuos veinte años más tarde gracias a la explosión que había significado el Puerto de Refugio en nuestra economía como creador de mano de obra.