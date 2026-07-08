A la ciudadanía de Canarias

1 Como ocurrió con la Gran Recesión de 2008 y la pandemia de 2020, el cierre del Estrecho de Ormuz y la crisis energética y alimentaria global que ha acrecentado han vuelto a evidenciar la vulnerabilidad socioeconómica extrema de Canarias. Sin embargo, ninguna de estas crisis, ni tampoco la actual, han impulsado la reflexión necesaria sobre la fragilidad de un modelo que se muestra claramente insostenible y necesitado de cambios profundos.

Las crisis actuales y venideras en todo el mundo y sus derivadas -como pueden ser el suministro y encarecimiento de la energía, el alza de precios de los fletes marítimos, el riesgo de desabastecimiento de bienes esenciales, las reducciones en rutas aéreas y el aumento del coste de los vuelos comerciales, etc.- no son ya meras hipótesis sino serias amenazas que comprometen gravemente el modelo actual de desarrollo de Canarias.

A tales amenazas externas se suman los graves problemas internos en una comunidad que arrastra importantes dificultades entre las que destacan la crisis energética, que ha llevado a instalar plantas de emergencia y a perpetuar la dependencia de los combustibles fósiles; la de agua potable, debido a la sequía y el agotamiento de los acuíferos que obliga a recurrir a la desalación de agua de mar a partir de energías fósiles; y el casi abandono del sector primario, excepto al orientado a la exportación y al cultivo intensivo de hortalizas que impide la autosuficiencia alimentaria y mantiene una dependencia del exterior de alimentos básicos.

Complementariamente, se dan la crisis habitacional, obviada al priorizar la construcción de vivienda nueva sin limitar los alquileres ni movilizar el gran parque de inmuebles vacíos; la debilidad de una economía centrada en un solo sector, el turismo, que puede ser el más amenazado frente a las crisis externas; y graves problemas sociales, entre los que destacan el que un 31% de población permanezca en riesgo de pobreza o exclusión social; y una situación sin expectativas de futuro para la juventud que le aboca a tener que emigrar.

2 Todo ello, desde luego, evidencia una incapacidad sistémica para afrontar, institucional y colectivamente, los problemas que condicionan el presente y el porvenir inmediato de Canarias. Por lo que, ante esta crítica situación, desde la asociación Foro por una Canarias Sostenible, entidad social canaria creada en 2003 y que en su actual etapa promociona un plan integral de transición a la sostenibilidad para nuestro archipiélago -Plan Canarias 2030- se propone a la ciudadanía de la Comunidad Autónoma, a todas sus instituciones de gobierno y entidades sociales la adopción urgente de las siguientes medidas:

A. Declaración del estado de «prealerta» en todo el archipiélago.

Instamos al Gobierno de Canarias y demás administraciones a activar oficialmente la situación de prealerta por la disrupción en el suministro de combustibles fósiles, alimentos y bienes básicos que amenaza con producirse en los próximos meses. Este paso es indispensable para activar los mecanismos subsiguientes de coordinación y respuesta.

B. Implementación de un plan de aseguramiento de acceso a recursos y producción de bienes esenciales.

Proponemos la elaboración inmediata de un plan de acción centrado en cinco ejes y utilizando, prioritariamente, nuestros recursos propios para garantizar niveles generales de calidad de vida suficientes:

?? Energía: Sustituir con urgencia los grandes grupos térmicos fósiles por equipos menores que permitan aprovechar hasta el 50% de la electricidad renovable hoy desperdiciada. Así, la producción eléctrica pasaría del 80% fósil y 20% renovable al 40% y 60%, respectivamente. Además, para reducir la dependencia de sistemas centralizados, hay que impulsar de forma decidida placas solares fotovoltaicas y térmicas y pequeños aerogeneradores en tejados y cubiertas, favoreciendo el autoconsumo y las comunidades energéticas locales.

?? Agua potable: Impulsar la instalación estratégica de desaladoras modulares alimentadas exclusivamente con energías renovables (solar y eólica) y con emisión de residuos medioambientalmente sustentable, para asegurar, incluso en escenarios de apagón energético general, el suministro de agua para la población y los cultivos.

?? Alimentos: Poner en marcha un plan de choque para la recuperación de suelos agrícolas en desuso. El Parlamento canario ya ha pedido la creación de un banco de tierras para este fin y algunos Cabildos insulares están en ello. Estas iniciativas deben acelerarse y dotarse de amplios recursos, pues lo que está en juego es nuestra suficiencia alimentaria en situaciones de crisis globales.

?? Vivienda: Establecer urgentemente conciertos de alquiler social público-privados para movilizar su uso como hogar habitual una parte significativa de las más de 211,000 viviendas vacías que según el INE existen en las islas. Y facilitar, decididamente, las modalidades de rehabilitación cooperativas y autogestionadas.

?? Diversificación de la economía: Reforzar los sectores industriales y de servicios avanzados aprovechando las sinergias con los cambios en la energía, el agua, la producción de alimentos y la vivienda. Y redirigir el sector turístico hacia la máxima sostenibilidad.

3. Un cambio participativo de modelo de gobernanza y de objetivos.

Este plan necesita ir acompañado de un cambio del modo y fines de gobernar. La ciudadanía y sus agentes, con el liderazgo de sus Administraciones, deben ser protagonistas de esta transformación, participando directamente en la toma de decisiones. Pues estamos hablando de romper con las inercias que nos han traído hasta aquí para que, aunque sigamos esperando lo mejor, nos preparemos para lo peor.

El futuro de Canarias no puede seguir dependiendo de factores externos que no controlamos. Tenemos los recursos naturales, el conocimiento y la capacidad para construir un modelo de desarrollo auténticamente sostenible, resiliente y justo. El momento de actuar es ahora, antes de que la próxima crisis nos pille, una vez más, sin horizonte ni foco.

La asociación Foro por una Canarias sostenible se pone a disposición de las entidades públicas y privadas y de los ciudadanos y ciudadanas que compartan este diagnóstico y propuestas de cambio. Pueden valorar las características y el alcance del proceso que pretendemos compartir en nuestra página web y contactarnos.