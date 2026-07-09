Coincidencias en el paraíso

En Canarias casi 30.000 personas reciben el subsidio para mayores de 52 años. Me extraña que no sean más. Debe ser que falta información accesible. Cuando en 2019 los socialistas se lo sacaron del sombrero se les antojó una ocurrencia maravillosa. Fue ideado para los que se quedaran desempleados con más de 50 años y agotaran el subsidio. Se puede extender hasta alcanzar la edad legal de jubilación, los 67 años y medio, recibiendo los beneficiarios el equivalente al 80% del Indicador Público de Rentas (Iprem), lo que hoy significa 480 euros mensuales. Pero, lo que es más importante, el Servicio Público de Empleo les paga la cotización para su futura pensión con una base equivalente al 125% del salario mínimo interprofesional. Cotiza más el individuo beneficiario que un currante que se pega siete, ocho o nueve horas en el tajo por el SMI. Es interesante que, además, puedas hacer chapuzas o trabajos a tiempo parcial siempre que eso no signifique más del 75% del salario mínimo. En las mejores condiciones –subsidio y tres cuartas partes del SMI– puedes estar cobrando unos 1.300 euros mensuales, pero recuerda que el Estado está cotizando por ti por una cantidad bastante superior.

Este puñetero dispendio se creó, supuestamente, como una fórmula de ayuda temporal. Pero se ha quedado. Porque en el paraíso español de Pedro Sánchez es más difícil que nunca conseguir empleo a los cincuenta y dos años. Y sobre todo porque la transformación de un subsidio en sopa boba contribuye sustancialmente a la parálisis política y a la resignación social. Tampoco el ingreso mínimo vital nació con vocación de eternidad (por cierto, el subsidio cincuentón y el IMV, qué maravilla, son compatibles bajo ciertas condiciones) pero se eternizará si es menester. Y lo será porque forma parte de un conjunto de instrumentos asistenciales que el Gobierno dizque progresista diseña y utiliza no para mejorar el empleo, ni la empleabilidad, ni el mercado de trabajo, sino para higienizar encuestas, surtir propaganda, mantener míseras aspiraciones y advertir que con la derecha cualquier alivio sería exterminado. En contra de lo que ocurre en la mayoría de los países desarrollados –donde en colaboración con los ayuntamientos deben asumir ocupaciones de carácter social– a los beneficiarios no se les exige absolutamente nada, es más, esta asistencia a costa de la Hacienda pública es reiteradamente calificada como un derecho. El subsidio 52 (llamémosle así) retraerá casi 18.000 millones de euros a la Seguridad Social hasta 2030. En ese año, si la concesión del subsidio sigue al mismo ritmo, habrá 529.880 beneficiarios, de ellos, unos 40.000 en Canarias.

En su reciente informe anual el Banco de España observa con una casi sobrenatural lucidez que el subsidio 52 «puede desincentivar la reinserción laboral». ¿Quién lo hubiera sospechados sin los sesudos análisis del Servicio de Estudios del BdE? No se trata de un error gubernamental o una desviación del programa. En lugar de fomentar más decidida e inteligentemente el empleo y la empleabilidad el PSOE apuesta por el asistencialismo, porque las antiguas políticas socialdemócratas son impotentes frente al nuevo capitalismo y su tecnocracia emergente. Es penoso o divertido (elijan ustedes) escuchar a Pedro Sánchez erigirse como víctima de las élites empresariales. Las grandes empresas españolas (en la banca, el sector energético, el turismo) nunca habían ganado tanta pasta como en los últimos cinco años. Por ejemplo, los seis grandes bancos españoles han visto incrementar un 27% interanual sus beneficios trimestrales. Están encantados con Pedro Sánchez y en absoluto les preocupa que el caballero se pase cuatro años más en La Moncloa.

Cuando en una sociedad coinciden en simpatizar con un gobierno los más ricos entre los ricos y los más arregostados entre los pobres ese país está jodido y solo cabe esperar lo mismo, es decir, lo peor.