El milagro del fútbol

Algo mágico tiene un balón de cuero. Esta esfera caprichosa logra imposibles y a golpe de patadas es capaz de poner de acuerdo a millones de personas. El fútbol posee ese extraño poder de detener el tiempo. Durante noventa minutos se esfuman las preocupaciones cotidianas, las diferencias ideológicas se difuminan y las heridas personales parecen concederse una tregua. El precio imposible de una vivienda, la incertidumbre económica, las corruptelas que erosionan la confianza en las instituciones o incluso el dolor silencioso de un desamor quedan relegados a un segundo plano mientras rueda una pelota.

Pocas manifestaciones sociales consiguen lo que despierta el deporte rey. En un mismo bar, en una plaza o frente al televisor de casa conviven con la misma pasión distintas generaciones, ideologías y maneras de entender la vida. El fútbol tiene ese don de crear una patria efímera con un idioma común y nos recuerda que, pese a todo lo que nos separa, seguimos necesitando celebrar juntos.

Ese fenómeno vuelve a repetirse estos días con una España que alimenta el sueño de conquistar un nuevo Mundial. La selección ha recuperado de menos a más la ilusión de un país que se asoma a cada partido con la esperanza intacta. Ahora toca Bélgica y toca enterrar el fantasma del penalti fallido de Eloy Olaya hace 40 años también en cuartos de final. La historia demuestra que este hechizo no es nuevo. La película de Netflix 'México 86', con un Diego Luna estelar, rescata uno de esos momentos en los que el fútbol se convirtió en mucho más que un deporte. Inspirada en los acontecimientos que permitieron a México organizar el Mundial de 1986 tras la renuncia de Colombia, la cinta muestra a un país golpeado por una profunda crisis económica y todavía conmocionado por un devastador terremoto. En aquel contexto de incertidumbre, el campeonato del mundo terminó convirtiéndose en un extraordinario ejercicio de autoestima colectiva.

Aquella Copa del Mundo no reconstruyó edificios ni resolvió los problemas estructurales de México. Tampoco eliminó la corrupción, las desigualdades o las dificultades económicas. Pero sí consiguió devolver la esperanza con un gol de Negrete sublime.

El fútbol se convierte en una poderosa medicina, en el mejor de los antídotos contra la pesadumbre, una demostración de que los grandes acontecimientos también pueden servir para sanar el ánimo de una nación. Quizá ahí resida el verdadero hechizo del fútbol. No cambia la realidad, pero transforma la manera de mirarla. Nos concede una pausa en medio del ruido, un refugio emocional donde las malas noticias dejan de monopolizar la conversación. Nos recuerda que la alegría también es una necesidad colectiva. Un Mundial nunca trata únicamente de goles, títulos o trofeos. Va de abrazos y lágrimas compartidas. Millones de corazones enloquecidos latiendo al unísono. Mientras el balón ruede, siempre existirá la posibilidad de que un país entero vuelva a creer. Ese es el verdadero milagro del fútbol.