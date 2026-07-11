Casa de Colón: 75 años edificando la memoria de Gran Canaria

Hay instituciones, como la Casa de Colón (inaugurada oficialmente el 18 de julio de 1951), que nacen para conservar el pasado y terminan dando forma al futuro de una sociedad.

Celebrar su 75 aniversario como museo público trasciende la conmemoración de una fecha señalada. Es reconocer la trayectoria de una institución que ha acompañado el desarrollo cultural de Gran Canaria, ha protegido una parte esencial de nuestro patrimonio y ha contribuido decisivamente a comprender el lugar que Canarias ocupa en la historia del Atlántico.

Cuando el Cabildo de Gran Canaria impulsó su creación en 1951, asumió una decisión profundamente innovadora. No se trataba únicamente de abrir un museo, sino de poner en marcha un proyecto cultural concebido para investigar, conservar y difundir el legado histórico que une a Canarias con América. Aquella iniciativa, pionera para su tiempo, acabaría convirtiéndose en el germen de una política cultural pública basada en el conocimiento, el rigor científico y el compromiso con la ciudadanía.

Con los años, trascendió el ser solo un referente para el estudio del mundo atlántico. Se transformó en un espacio vivo, abierto a la investigación, al debate y a la divulgación; un lugar donde generaciones de escolares han descubierto la historia desde la curiosidad, donde investigadores han encontrado un centro de referencia y donde miles de visitantes han comprendido que Canarias no fue una simple escala en los viajes oceánicos, sino un territorio decisivo en la construcción de la modernidad.

Su influencia, sin embargo, va mucho más allá. La Casa de Colón marcó el inicio de una manera de entender la acción cultural que situó al Cabildo de Gran Canaria a la vanguardia de la protección del patrimonio. A partir de aquella experiencia fue tomando forma una red insular de museos que hoy constituye uno de los proyectos culturales más sólidos y reconocidos del Archipiélago. En buena medida, la historia de nuestros museos comienza aquí.

También la recuperación del edificio que la alberga supuso un punto de inflexión. La rehabilitación de este conjunto histórico puso en valor una nueva conciencia sobre la importancia de conservar el patrimonio como parte de nuestra identidad colectiva. Hoy resulta difícil imaginar el corazón histórico de Las Palmas de Gran Canaria sin la presencia de una institución que ha sabido integrar memoria, arquitectura y conocimiento.

Pero quizá el mayor logro de la Casa de Colón sea otro, más difícil de medir. Durante décadas ha demostrado que un museo no es un lugar donde el tiempo permanece detenido. Es un espacio donde el patrimonio deja de ser un conjunto de objetos para convertirse en una herramienta de comprensión, de convivencia y de futuro. Esa es la razón por la que sigue siendo una institución plenamente contemporánea.

Este aniversario invita, además, a reconocer el trabajo de quienes han hecho posible esta trayectoria: investigadores, restauradores, conservadores, educadores, personal técnico y administrativo, así como todas las personas que, desde diferentes responsabilidades, han liderado y contribuido a mantener vivo este proyecto común. Los grandes museos no se construyen únicamente con edificios o colecciones. Se sostienen, sobre todo, gracias al talento, la dedicación y el compromiso de quienes entienden la cultura como un servicio público.

Mirar estos 75 años es también renovar una convicción: la inversión en cultura nunca responde únicamente a la conservación del pasado; constituye una apuesta por el futuro.

La Casa de Colón ha cumplido esa misión con ejemplaridad desde 1951. Ha preservado nuestro legado, ha proyectado el nombre de Gran Canaria más allá de nuestras fronteras y ha convertido el conocimiento en un bien compartido. Porque proteger nuestro patrimonio no consiste solo en conservar lo que fuimos. Significa ofrecer a las generaciones futuras las herramientas para comprender quiénes son. Y pocas instituciones han contribuido tanto a esa tarea como la Casa de Colón durante estos 75 años.