Pórtate bien o qué

Este calor veraniego me tiene reducida al mínimo. Soy una gota de sudor pequeñita que se seca a toda prisa ahí en la sábana y, mientras, come pipas barbacoa y busca cómo hacer mejores los momentos de fos. Tal vez es esa una de las claves de la vida. Tratar de hacer que los momentos desagradables sean un poco más fáciles de transitar, ya sea alegrándose una un fisco con algún detalle o permitiéndose una estar lánguida o explosivamente triste. Lo que tenga que salir que salga, y qué poco bonito es a veces darse esas vías de escape necesarias como apretar un espino entre las yemas de dos dedos hasta que la gota de pus chingue, así en diagonal, el espejo. Borra enseguida la mancha que está sobre tu rostro reflejado tu rostro con rojeces tuyas y vellos tuyos entrecejos y tuya tuya no la mala acción del romper el código adecuado del tratamiento de esos granos que si sigues así con estas mañanas se te va a arrestar la piel a sí misma de la rabia pura y se va a brotar azul y verde, mentira, ojalá, colorada y de puntita blanca que algo habrás hecho por ejemplo mandarte tanto chocolate.

Tantos de aquellos recovientos churros.

O las pipas estas… Google pipas de girasol dan acné. Cuántas pipas de girasol pueden empeorar acné. Pipas de girasol colesterol sazonadas barbacoa. ¡Etc., estoy harta! Lo que puedo darme ahora es el clic clic y la erización de la lengua y el recuerdo de tantos veranos con los dedos apestosos a baconeras poniéndoselos a mi hermana delante de la nariz: adivina cómo me estoy sintiendo según lo que me estoy comiendo. Lo que puedo darme ahora es ver un vídeo de alguien jugando a un videojuego al que no he jugado nunca, un vídeo que no me sirva para nada, un vídeo que pueda no pausar si me apetece concentrarme más en estirarme el fleco a ver hasta dónde me llega ya y a ver si puedo reproducir mentalmente el ruido de la tijera la última vez que me lo corté: mancha en el techo. El vídeo es de Fable, un juego de fantasía medieval que es en realidad una parodia de otros juegos de su género. Lo interesante es que el juego te deja libertad para ser buena, mala o ni fu ni fa. Puedes tomar decisiones pequeñas, y decisiones grandes, según tus propios impulsos morales, escoger robar o no, pegar o no, unirte a las misiones mejores o a las peores, y poco a poco esos ramajes morales que vas tejiendo van modificando tu aspecto: como te pases, hasta te salen unos cuernos.

No he jugado nunca pero me veo el vídeo entero (el juego entero) y lo disfruto como la clavada ocasional de un trozo picudo de cáscara de pipa en la encía limpiamente, y esa vagancia absoluta me ayuda a que el calor no sea tan agobiante. Lo curioso de ver un gameplay de Fable es que la trama que se va desarrollando no depende de lo que yo escoja, sino de lo que escoja otra persona a la que he llegado un poco por azar, y esta persona juega de una forma que me gusta, porque se ríe muy alto y escoge cosas caóticas y a veces un impulso bondadoso venga va y otras un ponerse a destruir y estirar los filitos para ver hasta dónde puede llegar un juego que te da opciones poco comunes. Emocionada por ese vídeo, me pongo otro del Fable II jugado por otra persona, y me aburro enseguida porque esta persona segunda se propone solamente: ir por la ruta buena. Tener todos los puntos de moral a tope. Ni una monedita botada en el suelo se levanta. Se exige. Casi se le escapa una. Medio chilla. Mira pa la cámara. Sudores. Tics. Y yo, que no la juzgo. Y yo. Pipa pipa pipa.

Que para sobrevivir a veces pequeñas cositas que nos consuelen, agarren… Y a pequeñas cositas que nos validen, eleven, confiamos a veces nuestra supervivencia. Pienso en mi Google ayúdame a vivir mejor de las consecuencias de las pipas, la culpa el pestazo de las yemas de mis índices. Cuántas decisiones que no le hacen daño a nadie nos ocupan la cabeza sin cesar porque, si erramos en una, algo se nos cuartea. Como el machango del Fable, poco a poco afeado por sus malas acciones. Los ojos enrojecidos. Pienso en que hay una energía moral, unas ganas de ser buenas, que vamos gastando tanto en cuestiones que en realidad importan poquísimo: y cuando llega el momento de abordar lo que importa, estamos agotadas, o ya consideramos que ya hemos cubierto el cupo. Esta moral falsa que sostenemos ¿cuánto nos aleja de una moral verdadera, sí orientada hacia la colectividad, sí escogida y razonada y no solo un sendero de culpa que nos ahoga, vasodiaguaporelcaminoviejoentero?