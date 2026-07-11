Señalética de lo que no había

Uno de los recorridos que suele hacer Plomato cuando sale a correr va desde la Peña de la Vieja hasta el final del Confital, donde las rejas de los militares. En ese recorrido se encuentra con la novedad de una señalética que indica que en tal lugar hubo un búnker, en tal otro un secadero de pescado y más allá unas salinas. Plomato se queja en voz alta, “que dejen este lugar en paz, ya está bien de saturar el paisaje con cartelitos” y, como corre acompañado de Víctor, que piensa de otra manera, surge la polémica.

Víctor defiende que hayan puesto esos carteles que aportan datos que mucha gente que pasea por allí desconoce, porque ese lugar no es un mero secarral al borde del océano sino que tiene su historia militar y pesquera, acorde con la historia de La Isleta en que se encuentra. Añade Víctor que hay muchos sitios como ése en Canarias, llenos de historias que se desconocen.

Efectivamente, admite Plomato, en eso Víctor lleva razón, pero esa razón no justifica la implantación de cartelitos en el paisaje. Hay miles de lugares en los que se podría poner un panel informativo y, de hacerlo de manera concienzuda, se produciría una contaminación panelística que acabaría arruinando los sitios y las historias que esa panelística pretendiera ilustrar. Ya está bien de querer rellenar una isla que está llena. Mejor hacer una limpieza general de cachivaches, porque en Canarias menos es más.

El lugar por el que Víctor y Plomato corren y debaten es de tono marrón y la nueva señalética es de un blanco tan brillante que antes que su contenido llama la atención ese brillo que es una suerte de insulto sobre la tierra canela. ¿No se ha contemplado la posibilidad de poner sólo un panel a la entrada de ese espacio protegido en el que se explique que allí había búnkeres, secaderos de pescado y salinas en lugar de esparcir dentro de ese espacio tres o cuatro paneles? Así la información se daría una sola vez y se evitaría intervenir de manera reiterada en un territorio que se supone que se desea conservar intacto.

Plomato llega al punto álgido de su diatriba, se olvida de que está corriendo a un ritmo superior al habitual y propone, en lugar de cartelitos señalando lo que había, poner paneles señalando lo que no había. Porque en Canarias saber «lo que no había» es tanto o más importante que saber lo que había. Hay una cosa que se llama «síndrome del referente cambiante», que es el hecho de que lo que uno ve impide ver lo que antes se veía. Dicho de otra manera, el síndrome del referente cambiante deja a la población ayuna de pensar que los «hechos consumados que se dan por consumados» en su día no lo fueron.

En el barranco de Mogán podría ponerse una señalética indicando «lo que no había», que allí antes no había montañas apretadas de hoteles y apartamentos saturando de turistas una playa escuálida, sino un barranco. O en el puerto de Agaete podría ponerse un panel con una foto en la que se constate que desde la avenida se veían las montañas con forma de cola de dragón sobre el mar hasta llegar a la Aldea, porque no había un muelle interponiéndose entre la mirada y el horizonte. En Tenerife podría ponerse un panel indicando que en el Valle de La Orotava no había esas construcciones anodinas que lo han arruinado sino el valle hermoso que cautivó a Humboldt.

Una señalética que haga ver lo que no había ayudará a adquirir la verdadera dimensión del desastre medioambiental que ha supuesto el modelo de desarrollo de Canarias, modelo que hay quienes quieren perpetuar, tal vez por padecer del síndrome del referente cambiante. La señalética de lo que no había haría mejores ciudadanos, desconfiados de esos oxímoros llamados eco-resort, desarrollo sostenible, consumidor comprometido, y conscientes de que en muchísimas ocasiones lo que se llama progreso es tomadura de pelo, por no decir desolación y tristeza.