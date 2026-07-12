Padylla, viñeta y conciencia crítica

Más de 10.000 viñetas publicadas a lo largo de tres décadas avalan la trayectoria de José Luis Padilla, conocido por todos como Padylla, convertido ya en uno de los grandes del humor gráfico en las Islas. Su reciente reconocimiento con el Premio Canarias de Comunicación supone no solo un homenaje a una carrera consolidada, sino también un respaldo institucional al valor del humor gráfico como herramienta de información, reflexión y crítica social.

Desde sus primeras publicaciones en 1995 hasta su trabajo diario en las páginas de LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas y El Día, Padylla ha convertido la actualidad del Archipiélago en espacio de reflexión a través de la ironía. Sus viñetas han acompañado durante años la vida política y social de esta región y ofrecen una mirada cercana, crítica y accesible para miles de lectores.

El humor gráfico de Padylla trasciende la caricatura, su dibujos buscan reflejar la personalidad de los protagonistas del día a día y ofrecer una opinión sobre acontecimientos relevantes"

Su vocación nació muy pronto. Creció rodeado de periódicos gracias a la afición de su padre por la prensa y, desde niño, sintió una especial atracción por las viñetas. Mientras otros dedicaban su tiempo libre al deporte, él prefería dibujar e inventar historias inspiradas en los grandes autores del cómic español. Aquella pasión evolucionó hasta convertirse en una profesión que ha sabido compaginar con su labor como ingeniero industrial y funcionario del Cabildo de Gran Canaria.

El humor gráfico de Padylla trasciende la caricatura. Sus dibujos buscan reflejar la personalidad de los protagonistas del día a día y ofrecer una opinión sobre los acontecimientos más relevantes. Cada viñeta funciona como un pequeño artículo de opinión en el que el humor denuncia situaciones que ve injustas o insolidarias.

Política como inspiración

La política ha sido uno de sus principales campos de inspiración. Presidentes, consejeros, alcaldes y representantes públicos han protagonizado miles de ilustraciones. Más allá del debate político, son los asuntos sociales los que ocupan un lugar central en su trabajo. La sanidad, la dependencia, la vivienda, la inmigración o las desigualdades aparecen en unas viñetas que buscan despertar el espíritu crítico de la ciudadanía.

Padylla durante el proceso de elaboración de una viñeta. / José Pérez Curbelo

Su proceso creativo es disciplinado. Cada jornada comienza con la lectura de la prensa y el seguimiento de la actualidad para identificar el tema más relevante del día. Después de su jornada laboral y una vez finalizadas las responsabilidades familiares, llega el momento de transformar esas ideas en una viñeta que combine noticia, síntesis e ironía.

A lo largo de estos años, Padylla ha demostrado que el humor también es un ejercicio de compromiso. Esa actitud le ha llevado a recibir críticas y amenazas en las redes sociales. Lejos de modificar su forma de trabajar, mantiene que la función del humor gráfico consiste en cuestionar el poder, promover la reflexión y defender valores como la igualdad, la convivencia y los derechos humanos.

El galardón puede servir para reivindicar la presencia de las viñetas en los medios de comunicación, entendidas como un complemento informativo que es capaz de aportar una mirada diferente sobre la realidad"

El Premio Canarias representa para el autor mucho más que un reconocimiento personal. Lo interpreta como un homenaje a todos los humoristas gráficos que, durante más de un siglo, han contribuido a enriquecer el periodismo en el Archipiélago. Considera que el galardón puede servir para reivindicar la presencia de las viñetas en los medios de comunicación, entendidas como un complemento informativo que es capaz de aportar una mirada diferente sobre la realidad.

Irrupción de la IA

En un momento marcado por la irrupción de nuevas tecnologías como la IA, Padylla defiende que el valor de una viñeta no reside solo en el dibujo, sino en la idea que transmite. La creatividad, la ironía y la capacidad para interpretar la actualidad continúan siendo, a su juicio, cualidades exclusivamente humanas.

Después de treinta años de profesión, Padylla es de los que afronta cada jornada con el mismo propósito con el que comenzó: observar la realidad, interpretarla con humor y contribuir, desde una sencilla viñeta, a construir una sociedad más crítica, informada y comprometida.