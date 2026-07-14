El PP exigió ayer que Ángel Víctor Torres dimita por las responsabilidades políticas que el dictamen de la comisión de investigación del Parlamento e Canarias le adjudicó en determinadas adquisiciones de material sanitario durante la pandemia del covid. El PSOE, obviamente, replicó de inmediato. A juicio de los socialistas los del PP canario solo pretenden, con esta solicitud, “hacer méritos” frente a Alberto Núñez Feijoo, quien por cierto visitará Gran Canaria y Tenerife en los próximos días. Tal vez pueda encontrarse una miga de verdad en esta observación. Es un tanto extraño solicitar la dimisión por responsabilidades políticas de un ministro por algo ocurrido en su anterior cargo hace más de un lustro. No digo que sea disparatado –existen casos en la política española y europea -- pero conduce a cierta confusión.

Hacer méritos supone una actividad peligrosa. Para agradar a alguien te muestras capaz de contentarle como sea, sin que te detenga la prudencia, la vergüenza o los intereses de otros. Curiosamente es lo que le ocurrió a Ángel Víctor Torres en la aciaga peste de 2020. No existe ni la más ligera traza de deshonestidad pecuniaria por parte del entonces presidente del Gobierno autonómico. Torres no participó ni mucho menos se lucró con la trama que montaron Víctor de Aldama y sus compinches con la protección política de José Luis Ábalos y Koldo García desde el ministerio de Transportes. Creo que lo he escrito una docena de veces. Torres se limitó a hacer méritos, precisamente, frente a quiera era el secretario de Organización y (de facto) número dos del PSOE. Bastaron las encolegadas llamadas de Koldo para que Soluciones de Gestión no solo fuera contratada, sino disfrutase de la especial atención administrativa del propio presidente canario. Breve paréntesis: siempre me ha llamado la atención que Torres, frente a las zalameras insistencias de Koldo García, después verdaderas presiones, no llamara de inmediato al propio Ábalos para hablar de empresas tan bien apadrinadas. Al fin y al cabo, Koldo no era más que un asesor, y Torres, en su calidad de secretario general del PSOE canario, podría perfectamente ponerse en contacto con el secretario de Organización del comité ejecutivo federal. Se trataba de contratos por cantidades elevadas. Se trataba de ofertas de una sociedad mercantil recién constituida. La angustiosa crisis sanitaria, que abriría las puertas a una crisis económica muy aguda, no impedía llamar a Ábalos. Más bien al contrario. Desde el ámbito político resultaba una mínima llamada de contraste o validación. Por lo visto jamás se produjo. La razonable insistencia en las responsabilidades de Torres y Antonio Olivera ha opacado el papel de Conrado Domínguez como coordinador del Comité de Emergencia Sanitaria. Domínguez es un personaje clave que protagonizó y creó al mismo tiempo una atmósfera oscuridad y fulanismo. También es un nexo de unión entre Román Rodríguez y Torres. El vicepresidente batalló internamente para que Domínguez fuera designado director del SCS y ese y no otro fue el motivo de su campaña de chismes y maldicencias contra Teresa Cruz, la consejera de Sanidad que cayó en desgracia por defender su autonomía política. Torres y Rodríguez conocían lo suficiente el caso RR7 (el escandaloso contrato y los cuatro millones perdidos) en el verano de 2020, y sin embargo Dominguez alcanzó por fin el mando del SCS en septiembre. Un personaje fascinante, el señor Domínguez, bajo su aspecto distraído de concesionario de embutidos. Inaugura el notable ascendente de Román Rodríguez en la dirección del PSOE, y no solo en la legislatura pasada, porque es un ascendente que no se ha marchitado. ¿Para quién hacía méritos Domínguez?

Muchas opinan que, en efecto Torres debería dimitir. Otros no. Quizás bastaría con que se atreviera a ofrece un relato concienzudo de los hechos y emitir sinceras disculpas por actuar como un pelota pandémico potencialmente peligroso.