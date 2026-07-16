Visión canaria para los puertos

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, protagonizó ayer el foro de Prensa Ibérica en Canarias, el último de la temporada informativa que suele culminar con el verano, aunque esto es apenas un decir. En un mundo acelerado como el actual, de hiperconexión permanente y concatenación inagotable de acontecimientos, las ‘serpientes de verano’ hace ya muchos estíos que dejaron de ser protagonistas en los medios de comunicación. La realidad de nuestros días es fuente inagotable de noticias.

El encuentro de organizado por LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas y El Día / La Opinión de Tenerife, la provincia.es y eldía.es, contó además la colaboración y presencia de representantes de Astican, Boluda, Zamakona y Fred Olsen. Todas ellas protagonistas ene la tarea de situar a los puertos de esta región alejada a la vanguardia de la actividad. La presencia del expresidente Paulino Rivero, el hombre que apostó por sacar la conectividad de Canarias, el turismo y los transportes, del paquete de cola de las ‘asignaturas María’ de la administración pública autonómica.

Gustavo Santana es un ingeniero naval y oceánico, formado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ha desarrollado una carrera siempre ligada al ámbito marítimo-portuario"

Gustavo Santana sabe de la realidad marítima y portuaria de Canarias y de España. Nacido en Puerto del Rosario, su trayectoria profesional y personal mantiene un estrecho vínculo con el Archipiélago. Y aporta conocimiento del territorio, capacidad técnica y visión institucional. Ingeniero naval y oceánico, formado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha desarrollado una carrera siempre ligada al ámbito marítimo-portuario.

Retos y oportunidades

Su experiencia al frente de Puertos Canarios le permitió conocer de primera mano las necesidades, retos y oportunidades de los puertos insulares, mientras que su etapa como director general de la Marina Mercante reforzó su visión de la política marítima desde una dimensión nacional.

Como presidente de Puertos del Estado, encarna un puente entre Canarias y la Administración General del Estado. Y aporta continuidad y conocimiento a la planificación del sistema portuario español. Su nombramiento supuso también el reconocimiento a una trayectoria construida desde el ámbito técnico y la gestión pública, siempre vinculada al mar como motor de desarrollo económico, de cohesión territorial y de competitividad.

Como canario y máximo responsable del sistema portuario estatal tiene visión para integrar las necesidades isleñas en el conjunto de la política portuaria nacional"

No compareció ayer como un responsable institucional ajeno a la realidad canaria, sino como alguien que conoce las singularidades de un territorio donde los puertos son infraestructuras esenciales para la movilidad, el abastecimiento, la conectividad y el crecimiento económico.

Esa doble condición, la de canario y la de máximo responsable del sistema portuario estatal, le permite contar con una visión que le debe permitir integrar las necesidades isleñas en el conjunto de la política portuaria nacional.